Versão gringa de Julie e os Fantasmas estreia na Netflix em setembro · .

Anunciada em abril do ano passado, a versão gringa de Julie e os Fantasmas estreará na Netflix em 10 de setembro. Produzida pelo cineasta Kenny Ortega (de High School Musical e Descendentes), a nova atração vai adaptar a série nacional exibida entre 2011 e 2012 na TV aberta pela Band e na TV paga pela Nickelodeon.

Julie e os Fantasmas ganhou repercussão internacional ao ser indicada para o Emmy Kids de melhor série juvenil. Fora do Brasil, passou na Nickelodeon em toda a América Latina, e na Itália foi transmitida pelo canal Super!.

Com o nome Julie and the Phantoms, a versão estrangeira contará com Madison Reyes na pele da protagonista, uma jovem que perdeu a paixão pela música após a morte da mãe. Quando ela se depara com os fantasmas de três músicos de 1995, se sente renovada e pronta para começar a compor e cantar novamente. Os espíritos serão vividos por Charlie Gillespie, Jeremy Shada e Owen Patrick Joyner.

Na versão original, o papel de Julie era de Mariana Lessa, e os três fantasmas foram interpretados por Bruno Sigrist, Marcelo Ferrari e Fabio Rabello. Criadores da série brasileira, Hugo Janeba e João Daniel Tikhomiroff terão função de produtores na adaptação norte-americana, cujos showrunners serão Dan Cross e David Hoge.

Como Kenny Ortega está por trás do projeto, escalou alguns astros de Descendentes para a série. Booboo Stewart (Jay), Cheyenne Jackson (Hades) e Jadah Marie (Celia) vão repetir a parceria com o cineasta no elenco da série teen.

Carlos Ponce, Sonny Bustamante, Sacha Carlson e Savannah Lee May também foram escalados para o projeto. A Netflix divulgou um teaser que mostra o elenco fazendo testes para o papel, confira:

