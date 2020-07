Vestibular: Conheça a obra A Teus Pés, de Ana Cristina Cesar

A literatura é assunto sempre presente nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse sentido, todos os anos são divulgadas as listas de cada instituição com as obras literárias exigidas e uma delas é a obra poética A teus pés, de Ana Cristina Cesar.

Os romances sempre ganham destaque nas listas de livros cobradas nos vestibulares, mas sempre há um espaço reservado a obras poéticas, no qual se insere o livro de Ana Cristina publicado no ano de 1982.

A teus pés foi o primeiro e único livro lançado, em vida, pela autora em editora comercial, já que a autora se insere na Terceira Geração de escritores modernistas, a Geração Mimeógrafo. Nesse sentido, a obra da escritora se insere na Poesia Marginal.

Contudo, os versos de A teus pés fogem um pouco da temática marginal, revelando uma poética intimista. Além da escrita em versos, a obra conta também o formato dos textos em prosa poética. Nesse sentido, o livro apresenta textos curtos e versos telegráficos.

Este livro

Meu filho. Não é automatismo. Juro. É jazz do

coração. É prosa que dá prêmio. Um tea for two

total, tilintar de verdade que você seduz,

charmeur volante, pela pista, a toda. Enfie a

carapuça.

E cante.

Puro açúcar branco e blue.

Os textos de A teus pés tem um tom confessional, aproximando o leitor da autora, que tem o cotidiano como tema preferido. Além disso, muitos poemas apresentam certa sensualidade e intimidade.

Nesse sentido, a ironia também se faz presente. A obra apresenta linguagem moderna, com a inserção de termos em outras línguas, por exemplo.

Importante! A teus pés é um dos livros na lista da Unicamp.

Quem foi Ana Cristina Cesar

Importante nome da Poesia Marginal dos anos 70, Ana Cristina Cruz Cesar nasceu em 1952 no Rio de Janeiro e foi uma poeta, crítica literária, professora e tradutora brasileira.

A autora é conhecida como principal nome feminino da Terceira Geração Modernista e tem entre suas obras de maior destaque os livros Cenas de abril (1979), Correspondência completa (1979), Luvas de pelica (1980) e A Teus Pés (1982).

Seus escritos foram compilados em livro póstumo Poética (2015), que conta com sua obra completa. A escritora foi homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty, em 2016, por sua colaboração dentro da historiografia literária brasileira.

Ana Cristina se matou em 1983, aos 31 anos.

Veja aqui documentário Bruta Aventura em Versos, dirigido Letícia Simões, que conta a vida da autora em mais detalhes.

