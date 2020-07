Vestibular: Conheça a obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles

A literatura brasileira está sempre presente nas provas de vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dessa forma, todos os anos as universidades divulgam uma lista de obras cobradas, entre elas o Romanceiro da Inconfidência sempre se faz presente.

Obra de Cecília Meireles (1901-1964), o livro foi publicado em 1953 e consiste em uma coletânea de poemas da autora. Nascida no Rio de Janeiro, Cecília foi uma jornalista, escritora, poeta, pintora e professora brasileira.

Sua obra literária faz parte do cânone brasileiro, desse modo, a autora é considerada um dos grandes nomes da literatura no Brasil. Assim, seus poemas sempre são utilizados nas provas de língua portuguesa de vestibulares.

Sobre a obra

O livro Romanceiro da Inconfidência apresenta temática social. A obra expressa a luta pela liberdade no Brasil do século XVIII, nesse sentido, é constituída por 85 romances e outros poemas, totalizando 95 textos. O gênero romanceiro consiste em um conjunto de poemas cuja temática apresenta apelo popular.

Nesse sentido, a obra de Cecília Meireles se utiliza da Inconfidência como tema central, incorporando elementos dramáticos, épicos e líricos. O romanceiro é considerado uma das principais obras da autora pela sua estrutura, além de ser registro de um período histórico do Brasil que retrata a sociedade de Minas Gerais do século XVIII.

O contexto histórico, pautado na luta pela emancipação do Brasil, se delineia logo nos primeiros 26 poemas da obra, cujas formas são feitas com a medida velha, redondilha menor, verso de cinco sílabas poéticas (pentassílabo) e redondilha maior, verso de sete sílabas (heptassílabo).

Veja trecho do Romance XXVIII ou da Denúncia de Joaquim Silvério:

“No Palácio da Cachoeira,

com pena bem aparada,

começa Joaquim Silvério

a redigir sua carta.

De boca já disse tudo

quanto soube e imaginava.

Ai, que o traiçoeiro invejoso

junta às ambições a astúcia.

Vede a pena como enrola

arabescos de volúpia,

entre as palavras sinistras

desta carta de denúncia! […]”

Assim, o Romanceiro da Inconfidência consiste em uma obra poética que combina elementos da história do país de forma sensível. Nesse sentido, a poetiza preza pela caracterização cuidadosa e representação sensível dos personagens.

