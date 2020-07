Vidente vira aliada de irmã de morta para acabar com impunidade · .

Joana (Suzana Pires) terá uma nova aliada na saga para descobrir a verdade sobre o assassinato de Marcela (Suzana Pires). Em Fina Estampa, a irmã da jornalista encontrará em Luana (Joana Lemer) uma pessoa para ajudar na investigação. A publicitária chegará à pousada Recanto de Zambeze (Totia Meireles) em busca de justiça.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 20, a personagem de Suzana Pires tentará buscar respostas com alguns hóspedes da novela das nove. O primeiro deles será Mandrake (Sandro Pedroso). “Escuta Mandrake, você sabe o nome do hospital onde minha irmã morreu, não sabe?”, perguntará a morena.

“Eu sei qual é o nome do hospital…. Faz assim, eu vou anotar o endereço pra você”, dirá o mágico do folhetim. Antes do hóspede do recanto entregar o papel com a localização, Luana aparecerá sorrateiramente. “Não adianta você perder seu tempo lá. Não é lá que você vai achar o que realmente procura”, falará enigmática.

“E você é o quê? Vidente? Medium?”, perguntará a publicitária sem entender. Luana retrucará sem dar detalhes de sua dica: “Eu sou aquelas que diz coisas e não explica nada”, responderá a mística, saindo do recinto.



Joana dará de ombros para a estranha hóspede e pegará o endereço do hospital com Mandrake: “Rápido como um passe de mágica. Assim que eu gosto”, dirá.

