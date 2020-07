Vídeos da missão Apollo 11 na Lua são restaurados por IA; veja

Na última terça-feira (21), completou-se 51 anos que o ser humano pisou na Lua pela primeira vez, com a chegada da missão Apollo 11 ao satélite natural. Para comemorar a data, o canal do YouTube DutchSteamMachine restaurou as imagens originais daquele evento histórico, com o auxílio da inteligência artificial, trazendo uma grande melhoria de qualidade para as gravações da NASA.

O youtuber holandês Steam Machine, especialista em restauração de fotos e filmes antigos, utilizou no trabalho uma ferramenta conhecida como Depth-Aware video frame INterpolation (DAIN). Este algoritmo de código aberto é capaz de tornar um vídeo mais fluido, corrigir a granulação da imagem, compensar a desfocagem e fazer diversas outras melhorias em arquivos gerados por câmeras antigas.

Para tanto, a IA analisou as imagens originais, que têm entre 1 e 12 frames por segundo (fps), e preencheu o vídeo com outros frames gerados por ela própria. O resultado foi um novo vídeo, agora com 24 fps, bem mais nítido e que parece ter sido gravado com um equipamento mais moderno.

Os vídeos do homem na Lua agora estão com uma qualidade melhor.Fonte: Pexels

Em entrevista ao Universe Today, o restaurador contou que o trabalho exige uma GPU poderosa e com sistema de ventilação especial para ser realizado, além de muita paciência, já que o processamento de cinco minutos de vídeo leva de 6 a 20 horas para ser concluído. Ele também restaurou imagens de outras missões da NASA, obtendo resultados ainda mais incríveis, com vídeos de até 60 fps.

Assista aos vídeos restaurados

Na madrugada do dia 21 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong deu os primeiros passos do homem na Lua, feito que foi transmitido ao vivo pela TV, para o mundo inteiro.

Agora, com a ajuda da tecnologia, é possível ver a gravação original com uma qualidade bem melhor. Confira, abaixo, alguns dos trabalhos feitos pelo canal DutchSteamMachine com os vídeos originais: