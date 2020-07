Vilã em Fina Estampa, Christiane Torloni estará no elenco de Verdades Secretas 2 · .

Intérprete da vilã Tereza Cristina em Fina Estampa, Christiane Torloni disse que participará da continuação de Verdades Secretas (2015). A nova leva de episódios da trama sobre o “book rosa” será apresentada como uma série do Globoplay. Em mais de 40 anos de carreira, esse será o primeiro trabalho da atriz com o autor Walcyr Carrasco.

“Estou muito contente, pois devo fazer a outra temporada de Verdades Secretas, vem aí a parte dois. Isso deve começar a ser produzido no começo do ano que vem”, disse a atriz em uma live com Marcelo Serrado, intérprete de Crô na atual novela das nove, realizada nesta quarta-feira (8).

“Fico muito contente, o Walcyr [Carrasco] e eu estamos nos namorando há muito tempo para termos um encontro especial. Estou muito contente”, complementou Christiane. O colega de elenco comemorou a futura parceria: “Gênio, gênio. Eu sou fã do Walcyr, acho que vocês vão fazer uma dupla incrível e ele tem aquela coisa de se apaixonar pelos atores, depois você vira um talismã dele”.

“Olha, eu só tenho que agradecer aos meus autores, diretores e colegas que confiam em mim. Nós somos a rede de segurança um do outro. Às vezes, você não está tão bem e tem uma equipe que te acolhe. Durante aquele quase um ano, eles vão ser a sua família. Tenho uma grande sorte na minha carreira, pois tem gente que olha por mim”, afirmou a atriz após a fala de Serrado.

A trama foi um êxito de audiência em 2015 e a Globo confirmou a nova temporada da trama no ano passado. Amora Mautner será diretora da série, repetindo a parceria com o autor de A Dona do Pedaço (2019). Além de Christiane Torloni, Camila Queiroz (Angel), Rainer Cadete (Visky), Marieta Severo (Fanny) e Reynaldo Gianecchini (Anthony) já foram confirmados na continuação.

Confira a live de Marcelo Serrado e Christiane Torloni:





