Vilão de As Aventuras de Poliana maltrata criança em rede social e deixa mãe revoltada · .

Ver essa foto no Instagram

Desabafo: Venho aqui hoje como mãe, falar da minha indignação e revolta perante a atitude de um ator com meu filho. Tenho um filho de 11 anos, que é uma criança extremamente educada, humilde, e ESPECIAL: Lorenzo. Quem me conhece sabe tudo q eu e minha família enfrentamos e ainda passamos para tentar dar o melhor pra ele, principalmente educação, caráter e respeito pelas pessoas. Pois bem… ele como várias crianças da sua idade acompanha programas destinados aos mesmos. Umas das coisas q tento sempre orientar e controlar para q ele não seja influenciado por pessoas que se dizem trabalhar com crianças mas q na vdd só dão mal exemplos. Um desses programas em que eu acreditava ser destinado ao público infantil é uma novelinha chamada AS AVENTURAS DE POLIANA do SBT. Meu filho acompanha a novela e segue todos os atores da mesma. Deixo ele ter redes sociais, mas como mãe monitoro tudo para a sua segurança. A alguns dias atrás ele ficou super feliz pois desejou feliz Aniversário para um ator dessa novela pelo Direct do Instagram e ele respondeu com um emoji. Foi o bastante pra ele ganhar o dia. Eu como mae me emocionei com a emoção dele em ser correspondido por um ídolo. Até mesmo pq ele sempre enviou mensagens para todos os atores adultos e Mirins dessa novelinha e nunca teve retorno. O que é normal, tanto o fato dele tentar contato com os ídolos qto os mesmos não responderem. Essa tal novela está acabando e hoje ele mandou uma mensagem para esse mesmo ator que respondeu pra ele anteriormente… e pra minha decepção como pessoa e principalmente como MÃE, o mesmo o chamou de ridículo, mandou ele procurar o que fazer e crescer e amadurecer. Um ator adulto que já deve ter seus mais de 40 anos. E meu filho no auge da sua educacao e sabedoria de 11 anos, simplesmente lhe pediu desculpas e comecou a chorar. Senti a dor e a tristeza dele naquele momento, mas ao mesmo tempo fiquei revoltada e respondi esse ator pelo meu direct. Estou fazendo esse desabafo, não só por essa atitude ter sido com o meu filho, mas por ter sido com uma CRIANÇA, que ainda não tem discernimento, maturidade e muito menos malícia pra separar ficção de realidade. E mesmo assim foi super educado.