Vilma se apavora com gêmea de morta e teme ir para o Além · .

Vilma (Arlete Salles) será uma das primeiras em Fina Estampa a conhecer Joana, a irmã gêmea de Marcela. Ambas as personagens são interpretadas por Suzana Pires. A publicitária entrará no táxi da mãe de Letícia (Tania Khallil), que achará que a jornalista voltou do mundo dos mortos para buscá-la.

“Ai… Meu deus do céu! Jesus, chegou a minha hora e os mortos vieram me buscar”, exclamará Vilma. A irmã da mulher que chantageou Tereza Cristina (Christiane Torloni) logo perceberá a confusão. As cenas estão previstas para irem ao ar no fim de julho na trama de Aguinaldo Silva.

“Não me diga que a senhora também conhecia a Marcela?”, questionará a “cópia da morta”. A futura sogra de Juan (Carlos Casagrande) ficará mais calma, mas ainda perguntará se não é mesmo a jornalista assassinada que está no banco de seu carro. “Quer dizer que você não é a defunta?”, indagará a loira, com receio.

“Não, eu sou irmã dela! Meu nome é Joana Coutinho e nós somos gêmeas idênticas. Quer dizer…. Éramos, porque infelizmente minha irmã se foi”, falará Joana.

Mesmo com o assunto mórbido, a avó de Carol (Bianca Salgueiro) não vai esconder sua alegria ao saber que Marcela continua debaixo de sete palmos de terra e que não voltou para buscá-la. “Ai, ufa! Que alívio. Olha, desculpe a indelicadeza. Mas é que não dá para deixar de pensar…”, dirá a senhora, já se justicando.

“Tudo bem, já estou acostumada com esse tipo de confusão por nossa semelhança”, dirá a nova hóspede da pousada de Zambeze (Totia Meirelles). Ela estará se referindo à sua chegada atribulada na hospedaria.

“Eu fiz algumas corridas para sua irmã. Pra onde você vai?”, perguntará a taxista, mudando de assunto. “Eu vou para o condomínio Marapendi Dreams. A senhora conhece?”, questionará a publicitária.

“Claro! Era um dos destinos da mocréia… Quer dizer, Marcela”, vai se corrigir Vilma, após derrapar diante da parente da chantagista arrogante. O endereço é onde fica a mansão de Tereza Cristina, falará Joana, que em seguida vai dar um susto ainda maior na “jacaroa do Nilo”.



