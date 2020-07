Viña segue como desfalque, e Luxa deve manter Diogo Barbosa entre titulares contra o Santo André

O lateral-esquerdo Matías Viña ainda não terá condições de jogo para enfrentar o Santo André na noite desta quarta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

No primeiro tempo do Derby disputado na quarta-feira passada, o uruguaio sofreu forte choque de cabeça com o companheiro Patrick de Paula. Ele recebeu atendimento médico ainda no gramado e, sangrando, acabou substituído.

Com um corte profundo na cabeça, Viña precisou tomar sete pontos cirúrgicos e seguiu para o hospital ao final da partida realizada em Itaquera. Após passar por exames de imagem, o lateral permaneceu em observação e deixou o local apenas na manhã da última sexta-feira, dia em que iniciou cronograma de retomada gradual das atividades com o Núcleo de Saúde e Performance..

Nesta terça-feira, Vanderlei Luxemburgo comandou o último treino do Palmeiras antes do jogo contra o Santo André. Viña aparece nas fotos publicadas pelo clube e, em uma delas, está sob os cuidados do médico Gilberto Cunha.

Dessa forma, Diogo Barbosa deve ser titular novamente. Ele foi o escolhido pelo treinador na partida contra o Água Santa e deve ocupar a lateral-esquerda mais uma vez.