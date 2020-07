‘Vítimas’ de Luciana Gimenez se rebelam e denunciam humilhação no Superpop · .

Após as declarações feitas por Kamila Simioni e Caroline Marchezi sobre o desrespeito que sentiram ao serem entrevistadas por Luciana Gimenez, outras duas “vítimas” da titular do Superpop decidiram se pronunciar sobre a postura da apresentadora. A ex-BBB12 Jake Leal e a ex-mulher do humorista Carlinhos Mendigo, Aline Hauck, criticaram a funcionária da RedeTV! nas redes sociais.

Na segunda-feira (6), foi ao ar no programa a conversa com Caroline, a ex-namorada do sertanejo Felipe Araújo, que acusa o cantor de não pagar pensão alimentícia. Na ocasião, Luciana opinou que o pai da criança teve que “engolir o filho goela abaixo”, constrangendo Caroline. A entrevistada contou ao . que deixou o estúdio aos prantos.

Outra convidada da edição, Jake Leal esteve no palco para relatar que viveu oito meses em um relacionamento abusivo, além de contar que sofreu agressões físicas e psicológicas do então parceiro. Para a modelo, Luciana desdenhou de sua dor.

A ex-sister desabafou pelos Stories do Instagram ao responder um seguidor sobre o que aconteceu no Superpop e elogiou Caroline por ter se mantido calma durante a conversa. “Eu senti o quão constrangedor foi para ela naquele palco, mesmo sendo atacada ela se posicionou com classe. Um exemplo de mulher”, comentou a ex-BBB.

Ex-assistente de palco de Gugu Liberato (1959-2019), Aline Hauck também se pronunciou nas redes sociais sobre o programa exibido pela RedeTV!. O pai de seu filho, o ex-Pânico Carlinhos Mendigo, foi convidado de Gimenez para falar sobre a briga judicial envolvendo uma dívida de pensão alimentícia em maio deste ano.

A bailarina relembrou a entrevista do ex e reclamou da forma como foi exposta. “Aquele programa não vale nada! Como podem deixar o convidado destilar ódio e ameaçar a mãe de seu filho em rede nacional e achar normal?, criticou ela.

“O mundo já está passando por uma fase tão difícil e triste, e ainda temos que ligar a TV e ver uma mulher que devia ter o mínimo de respeito por seus convidados”, disparou ela sobre Luciana.

Na época da entrevista, Aline disse à apresentadora Antonia Fontenelle, no canal Na Lata do YouTube, que Mendigo devia R$ 700 mil de pensão.

Mágoa antiga

Seis anos após se sentir maltratada por Luciana durante uma entrevista ao Superpop, Kamila Simioni decidiu ressuscitar o barraco com a apresentadora. Famosa por ter sido amante do cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, a blogueira saiu em defesa de Caroline por pedir pensão a Felipe Araújo.

“Não tive filho no canil”, disparou a influenciadora digital nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (8). Em 2014, Simioni foi convidada à atração de Gimenez para falar sobre traições de celebridades, já que ela ganhou fama após assumir um affair com o vocalista da banda Parangolé enquanto Scheila estava confinada no reality A Fazenda.

No programa, Luciana deixou claro que estava do lado da ex-dançarina do É o Tchan.”A mulherada cai matando. Elas não arrumam homem. Está faltando homem”, afirmou a apresentadora na ocasião.

“As mulheres têm de parar com essa mania de ficar perdoando chifre. É por isso que eles aprontam. Não sou vítima nem vilã. Quem é casada que se preocupe. Não vou ficar cuidando do marido dos outros”, argumentou Kamila, que teve um filho com Salles.

Luciana manda indireta

Em suas redes sociais, a apresentadora da emissora de Marcelo de Carvalho mandou indiretas para as entrevistadas. “Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, tá? Fica esperto porque tem um povo que conta um monte de mentiras. Tem gente que quer aparecer e aí fica falando um monte de porcaria. Eu não tenho tempo a perder!”, alfinetou.

A RedeTV! foi questionada pelo . a respeito da postura de Luciana Gimenez na apresentação do Superpop, mas não respondeu aos contatos até a publicação desta reportagem.

