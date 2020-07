vivo X50 e X50 Pro são lançados globalmente com gimbal na câmera

A fabricante chinesa vivo (não confundir com a operadora) anunciou o lançamento global da família de smartphones X50. Os modelos estão disponíveis na terra natal da fabricante desde o mês passado e agora estão chegando primeiro em países da Ásia, como Índia e Indonésia, e também em certos locais da Europa.

A nova linha de celulares da vivo inclui os modelos intermediários X50 e X50 Pro, além do top de linha X50 Pro+. Os dois dispositivos mid-end chegaram na Índia com valores a partir de 34.990 rúpias, cerca de R$ 2.489 na nossa moeda, enquanto o aparelho mais potente ainda não deu as caras fora da China.

Fonte: The Verge

Os smartphones têm em seu interior os chips Snapdragon 765G e Snapdragon 865, que garantem suporte para 5G. Além disso, os produtos possuem como diferencial uma tecnologia de estabilização de câmera com gimbal, similar a soluções utilizadas em drones, e quatro sensores de imagem na traseira.

O X50 Pro+, equipado com o processador mais potente da Qualcomm, tem câmera principal de 50 MP e estabilização via gimbal, além de sensores extras como 8 MP de zoom híbrido de até 60x. O produto também inclui tela de 6,56 polegadas de frequência 120 Hz.

Fonte: GSM Arena

Já o modelo X50 Pro traz Snapdragon 765G, mas ainda investe em um sistema de fotos potente: o sensor principal do celular conta com 48 MP e utiliza sistema de gimbal para estabilização. O aparelho também tem como destaque uma bateria de 4.315 mAh com carregamento rápido de 33W, além de tela com 90 Hz.

O produto mais barato da linha é o X50, que possui chip Snapdragon 765G e deixa de lado a tecnologia de gimbal para entregar um preço competitivo. Além de tela 90 Hz, o produto conta com bateria de 4.200 mAh e um conjunto de câmeras liderado por um sensor de 48 MP. O dispositivo é o mais fino da família e possui espessura de apenas 7,55 milímetros.

Preços

Fonte: The Verge

Os três celulares da vivo contam com câmera frontal de 32 MP e rodam o Android 10 com a modificação Funtouch OS 10. Além de trazerem suporte para 5G, os modelos contam com Wi-fi 6.

Abaixo, você confere os valores de cada variante dos celulares já disponível na Índia. Vale ressaltar que a vivo não costuma lançar seus aparelhos no Brasil e a única forma de conseguir um dispositivo da série X50 por aqui é via importação.

– X50 de 8 GB/128 GB – 34.990 rúpias (R$ 2.489)

– X50 de 8GB/256GB – 37.990 rúpias (R$ 2.702)

– X50 Pro de 8GB/256GB – 49.990 rúpias (R$ 3.556)