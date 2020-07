Vocação profissional: 4 técnicas para você descobrir a sua

Você já descobriu a sua vocação profissional? Muitas pessoas se perguntam, em diversas fases da vida, se estão na carreira certa, aquela que tem a ver totalmente consigo mesmas e que unem paixão e habilidades.

Também é comum essa dúvida entre os estudantes que se preparam para vestibulares ou para o ENEM. Afinal, toda essa dedicação é para escolher qual curso? Como tomar a decisão certa? Como estar preparado para o que está por vir?

Afinal, decidir sobre qual profissão você terá, qualquer que ela seja, pode influenciar muito em seu estilo e sua qualidade de vida, sua independência financeira e satisfação pessoal.

Trouxemos aqui algumas técnicas que podem te ajudar nessa empreitada. Veja só!

1 – Elimine o que você tem certeza que não quer

Se você ainda não sabe o que quer, tudo bem. Mas certamente já sabe o que não quer.

Sabe aquelas profissões com as quais você tem certeza de que não se daria bem? Elimine-as de pronto de sua lista. Pense em outras e veja se também podem ficar de fora.

2 – A escolha é só sua e de mais ninguém

Muito comum com os jovens, que podem ser pressionados a seguir uma profissão determinada por conta de algum motivo. Às vezes é uma chance de herdar a empresa do pai, ou talvez por que sempre foi um sonho da mãe ver o filho se formando no curso “x”.

Mas não há nada mais prejudicial para a carreira e para a vida de modo geral do que não seguir sua vocação profissional e ir pela “cabeça dos outros”.

Portanto, tenha ciência de que a escolha da profissão, do curso que fará na faculdade, da especialidade, etc., deve ser somente sua. Quem erra nesse quesito, no futuro se vê magoado com quem influenciou a se formar em algo que nunca gostou de verdade.

3 – Pesquise bem o curso e o mercado

Essa é uma dica para qualquer pessoa, mesmo aquelas que já têm alguma noção de qual é sua vocação profissional. Pesquisar o mercado, estar por dentro das novidades, dos campos mais em alta, médias de salários e possíveis especializações é super importante.

Também não deixe de sondar as faculdades que oferecem os cursos com os quais você simpatiza, quais os conteúdos programáticos, a duração, entre outras características. Tudo é importante na hora de perceber se é a sua vocação profissional e se está dentro do que você espera.

4 – Relacione com coisas que você gosta

Por fim, uma dica para descobrir sua vocação profissional com uma pitada de felicidade, rs. Isso porque essa sugestão é que você escolha um curso para se graduar ou uma profissão, caso queira partir já para ação, que tenha a ver com aquilo que sabe que gosta, que tem aptidão ou habilidade.

Pense se você é uma pessoa comunicativa, que gosta de escrever, de ajudar as pessoas, de animais, de flores, toca algum instrumento musical – e gosta -, é bom em matemática, em desenho, bom… junte preferências e hobbies para tentar encontrar uma verdadeira vocação profissional que te satisfaça.

E então, preparado (a) para escolher sua profissão? Aposte nessas técnicas e pense muito bem antes de “bater o martelo”.