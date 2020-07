‘Você me usou’ · .

Pedro (Caio Castro) presenciará a confissão de Domitila (Agatha Moreira) sobre todas as suas armações em Novo Mundo. Em uma armadilha comandada por Chalaça (Romulo Estrela), a amante do príncipe revelará que o manipulou para favorecer Thomas (Gabriel Braga Nunes). Escondido ouvindo tudo, o marido de Leopoldina (Leticia Colin) aparecerá de surpresa e esbravejará contra a vilã antes de escorraçá-la para fora de sua casa.

Ao seguir os conselhos de Joaquim (Chay Suede) para se esconder no solar e ouvir a conversa entre Chalaça e Domitila, Pedro descobrirá que sua amante o usou. “Eu tive que aceitar uma aliança com Thomas para chegar a dom Pedro! E consegui!”, admitirá ela.

A essa altura da trama, o príncipe já terá visto uma carta conseguida por Anna (Isabelle Drummond), que prova a ligação de Thomas com a empresa responsável pela obra do porto. Foi Domitila quem insistiu para que ele autorizasse a reforma.

A manipuladora, então, continuará com suas revelações e pedirá que o rapaz não se meta entre ela e o amante. “Se você gosta mesmo do seu amigo, deixe-nos em paz. Eu e Pedro somos felizes. Nós nos completamos. Eu amo Pedro e ele me ama também”, dirá ela.

Para surpresa da falsa, Pedro interromperá seu discurso. “Mas eu vou matar esse amor, Domitila! Eu ouvi tudo. Ou o suficiente”, afirmará ele. A vilã ainda tentará reverter a situação: “O Chalaça me queria, é verdade, mas eu sempre quis você! Por isso ele armou essa armadilha!”.

O príncipe não cairá na conversa e a atacará ainda mais. “Quem traiu você foi sua ambição. Eu li uma carta enviada a Thomas pela empresa que teu irmão escolheu para fazer a obra do porto. Quanto você ganhou com isso?”, questionará Pedro.

Desesperada, ela o beijará, e ele chegará a retribuir, mas logo se afastará. “Você me ama! Eu sinto! Eu sabia que o nosso amor seria mais forte do que tudo. Ninguém vai nos separar. Nada!”, declarará ela ao tentar abraçá-lo. Pedro irá detê-la e a arrastará, levando-a para a porta. Ele colocará Domitila para fora da casa.

Em pânico, a meretriz implorará. “Você não pode fazer isso com nós dois! Com o nosso amor! Você tem que me dar uma chance!”. Decidido, o príncipe a escorraçará. “Você não terá mais nada de mim! Você me usou! És ainda pior que tudo que disseram a seu respeito! Vá embora da casa da minha família! Vá embora da Corte! Vá embora da minha vida!”, ordenará ele, batendo a porta.

Do lado de fora, a personagem de Agatha Moreira ficará pedindo para ele abrir, enquanto Pedro chorará na sala. “Por que fizeste isso comigo, Domitila? Por quê?”, se perguntará ele sofrendo.

