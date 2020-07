Você Sabe o que é a Compensação de Horas e suas Diferenças em Relação ao Banco de Horas?

Inicialmente, de acordo com o art. 58 da CLT, a jornada de trabalho dos funcionários é de 8 horas diárias e 44 semanais.

Além disso, dia de regra esse limite não pode ser ultrapassado, tão somente se estiver previamente estabelecido no contrato de trabalho:

Art. 58 – A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

Do dispositivo supramencionado, infere-se que as empresas possam estabelecer uma maior quantidade de horas a serem trabalhadas pelos funcionários.

Com efeito, trata-se de prática muito comum que, no entanto, em casos de jornadas extraordinárias, as organizações precisam se atentar a uma série de regras que devem ser seguidas.

Além disso, essa questão pode envolver banco de horas, cálculo de horas extras, ou compensação de horas.

Acordo de Compensação

O acordo de compensação é muito usado principalmente por empresas que possuem uma jornada de trabalho 12×36, que constitui 12 horas de trabalho e 36 de descanso.

Assim, ele ocorre quando um funcionário trabalha algumas horas a mais em um determinado dia em função de outro que será suprimido.

No entanto, estas horas não serão computadas como horas extras.

Geralmente, a compensação de horas é vislumbrada em situações que visam reduzir ou suprimir algum dia de trabalho.

Por exemplo, uma segunda-feira que antecede um feriado na terça-feira, uma sexta após feriado na quinta, ou, ainda, feriados como carnaval, quarta-feira de cinzas etc.

Além disso, as empresas que adotarem essa compensação precisam seguir algumas regras específicas de acordo com o que é estabelecido em lei.