Volante Dodi comemora bom momento com a camisa do Fluminense

Fluminense se prepara para estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre

O volante Dodi chegou ao Fluminense na temporada passada. No entanto, o jogador nunca havia se firmado entre os titulares. Nas finais do Campeonato Carioca, ele foi escalado pelo técnico Odair Hellmann e teve boas atuações contra o Flamengo. O meio-campista exaltou o bom momento com a camisa tricolor.

“Desde que cheguei ao Fluminense, eu venho trabalhando ao máximo. Claro que tiveram momentos em que eu não estava muito bem. Agora estou bem adaptado. Estou trabalhando firme desde que cheguei para ter esse meu momento e estou muito feliz. Com certeza, pela parte individual, é o meu melhor momento aqui no Fluminense e eu vou trabalhar ao máximo para dar sequência. Eu quero ajudar demais o Fluminense. Quando o professor optar por mim, eu quero estar preparado para fazer grandes jogos”, disse.

A tendência é a de que Odair Hellmann mantenha o esquema tático para a sequência da temporada. Só que Dodi não quis confirmar se será mantido entre os titulares.

“Não posso te falar, porque isso quem decide é o professor. Mas estamos trabalhando desde ontem já. Trabalhamos a parte ofensiva, vamos trabalhar bastante também a defensiva. Para que, o esquema que o professor usar, a equipe estar encaixada, para fazermos um grande Brasileirão”, declarou o jogador de 24 anos.

O Fluminense se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras estreia no domingo (9), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.