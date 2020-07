Volta ao Corinthians? Tévez não renova com o Boca Juniors e fica livre para voltar ao Brasil

De acordo com informações do UOL Esporte, o veterano tinha contrato com os Xeneizes até ontem (30 de junho), no entanto, as conversas estavam avançando e tudo parecia caminhar para a ampliação contratual. Porém, a negociação saiu dos trilhos nos últimos dias e deixou o futuro do atacante em aberto.



Porém, a tratativa começou a desandar de fato após declarações do atacante de 36 anos à Rádio ‘La Red AM 910’. Em bate-papo, o argentino disse que pretendia ficar no Boca Junior até dezembro e que depois, caso não se aposentasse, gostaria de encerrar a carreira no Corinthians ou no West Ham, da Inglaterra.

