West Ham x Burnley | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Brasileiro é dúvida para a partida

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma DAZN. Para quem já é assinante, basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis. Clique no link para se cadastrar.

Informações adicionais: Precisando somar pontos nesta reta final de temporada, os Hammers chegam para este confronto com alguns problemas em seu elenco. Snodgrass está contundido e é baixa confirmada, enquanto o centroavante Haller e o meia brasileiro Felipe Anderson são dúvida, também por motivos físicos/clínicos.

Informações adicionais: Os Clarets também não chegam completos em nível de elenco para este compromisso. Ao todo, cinco são os desfalques prováveis: Ben Mee, Ben Gibson, Ashley Barnes, Matt Lowton e Jack Cork, este último com uma lesão no tornozelo. A boa notícia fica a cargo da volta do atacante Chris Wood, que está recuperado de um problema físico e deve ficar como opção no banco.