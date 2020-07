Weverton passa de 100 jogos pelo Palmeiras e afirma: “Espero poder aumentar”

(Foto: Divulgação/Cesar Greco)

Logo após participar da classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista, o goleiro Weverton celebrou suas marcas com a camisa alviverde. O atleta ultrapassou os 100 jogos pelo clube e mantém uma média positiva de gols sofridos, sendo vazado em 65 vezes ao longo de 106 duelos.

“Completar 100 jogos é incrível, e já estou pensando nos 150, 200, 300. Estou feliz e espero poder aumentar muito o meu número de partidas pelo clube, além de manter a média baixa de gols sofridos e, claro, de conquistar títulos”, disse Weverton às mídias sociais do Palmeiras.

Em relação ao número de gols sofridos, Weverton destacou a importância do trabalho realizado no dia a dia, além da satisfação de dar continuidade à tradição de bons goleiros no Verdão.

“Fico muito feliz por manter essa média boa de sofrer poucos gols. Esse é o principal objetivo do goleiro, e ser pouco vazado é a satisfação do trabalho do dia a dia. Sair zerado de um jogo dá a sensação de missão cumprida e te motiva cada vez mais a trabalhar e tentar manter esse padrão. Sempre gosto de citar a tradição e a importância da Academia de Goleiros do Palmeiras, e fazer parte dela, mantendo essa média baixa, é muito especial para mim”, explicou.

Com as marcas atingidas, Weverton vem recebendo elogios do técnico Vanderlei Luxemburgo. O goleiro também tem participação na criação de jogadas e se destaca nos passes.

“É algo que o professor e sua comissão vêm introduzindo cada vez mais ao estilo de jogo do time dentro de campo. E eu tenho procurado trabalhar bastante para me adaptar a essa nova função. Tenho conseguido fazer com excelência, sabendo que corremos um pouco mais de risco, mas estamos nos preparando bem, com segurança e concentração, seja nos passes firmes na saída de bola seja nos passes longos para surpreender o adversário. Tenho certeza de que ao longo do ano sairão gols desta forma”, concluiu.