WhatsApp: mensagens autodestrutivas do vão ‘sumir’ em 7 dias

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso capaz de deletar mensagens automaticamente sete dias após seu envio. A funcionalidade está em fase de testes e ainda não foi disponibilizada para os usuários.

Os detalhes sobre o recurso foram encontrados nesta quarta-feira (29), na versão 2.20.197.4 Beta para Android. Segundo o site WABetaInfo, responsável pela descoberta, o mensageiro aplicou uma espécie de “data de validade” em mensagens para que elas sejam excluídas automaticamente.

Atualizações no recurso do WhatsApp

Tela de ativação do recursoFonte: WABetaInfo/Reprodução

Os primeiros sinais da função surgiram no fim de 2019 nas versões de testes para Android e iOS. Em março de 2020, a ferramenta apareceu novamente, dessa vez com novos prazos para a exclusão de mensagens e disponibilidade para conversas individuais. No entanto, segundo informações do site, ainda não há previsão de lançamento para todos os usuários.

Nova política de privacidade

Banner de aviso sobre a nova política de privacidadeFonte: WABetaInfo/Reprodução

Além desta novidade, o WhatsApp poderá alterar sua política de privacidade no Brasil. O alerta sobre os novos termos aparecerá em um banner na tela inicial do aplicativo de mensagens. Ainda não se sabe quais mudanças serão feitas no documento.