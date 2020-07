Willian tem cinco propostas enquanto espera definição com Chelsea, revela empresário

Um dos destaques do Chelsea neste retorno pós-pandemia, Willian segue com futuro incerto. Frank Lampard está se movendo para convencer as partes a entrarem em acordo por renovação, mas, em contato com o portal talkSPORT, o agente do brasileiro disse que cinco propostas apareceram e, entre elas, duas “concretas” de times da Premier League.

“Tínhamos duas ofertas bem grandes – uma delas veio da MLS, e ele precisaria ter se mudado para os Estados Unidos em 1º de julho, mas ele sempre esteve com a mesma mentalidade, dizendo ‘quero terminar a temporada no Chelsea, e, no dia seguinte ao encerramento dela, tomarei minha decisão'”, contou Kai Joorabchian.

“Ele tem duas ofertas concretas de clubes da Premier League na mesa, tem uma grande oferta da MLS e tem duas outras ofertas ainda na Europa. Então está em uma posição muito boa e fará sua decisão ao final da temporada”.

Na Inglaterra, como rememora o jornal, Willian já esteve ligado a dois rivais londrinos do Chelsea, Arsenal e Tottenham, além do Manchester United, que demonstra interesse desde a fase de José Mourinho. Joorabchian não revelou o nome das equipes com propostas.

Willian durante jogo do Chelsea pela Premier League

Ainda no calendário dos Blues para a temporada atual estão os confrontos contra Arsenal, na final da FA Cup, e Bayern de Munique, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League – no jogo de ida, 3 a 0 para os alemães em Stamford Bridge.

Sobre uma possível renovação, que se mostrou mais provável nos últimos dias, o empecilho é o tempo de vínculo. Willian. 31, quer contrato com mais de três anos, enquanto os Blues ofereceram apenas dois. No entanto, caso não aceite os termos de Willian, o time pode compensar com bônus e aumento de salário.