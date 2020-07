Windows 10 ganha novo console de pesquisa: comece a usar agora!

A Microsoft lançou um novo console de pesquisa para o Windows 10. O recurso aprimorado traz duas colunas: uma para as atividades recentes e outra com atalhos para pesquisas rápidas, que compreendem informações sobre o clima, principais notícias, “hoje na história” e uma sessão cujo assunto da pesquisa pode variar.

O novo console de pesquisa está sendo liberado pela companhia para usuários do Windows 10 a partir da versão 1809. Não é uma atualização via Windows Update e nenhuma intervenção do usuário é necessária.

Além das pesquisas rápidas, o usuário ainda pode usar a barra de pesquisa para digitar outro termo de seu interesse, como era feito na versão anterior. Na imagem abaixo, o novo console oferece a possibilidade de pesquisar por lançamentos de filmes (New movies). Em nossos testes, a opção exibida foi “Prevenção contra o coronavírus”.

Fonte: MSPower User/ReproduçãoFonte: MSPower User

Como acessar o novo console de pesquisa do Windows 10

Para acessar a nova janela de pesquisa do Windows 10, basta clicar no ícone de “lupa”, na Barra de Tarefas, ou pressionar a tecla Windows em combinação com a letra “S”.

Fonte: ONMSFT/ReproduçãoFonte: ONMSFT

Essa nova interface, que inclui as pesquisas rápidas, está disponível somente em alguns países, como os EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Índia, China, Espanha, e, felizmente, o Brasil, entre outros.

Outra novidade, é que a barra de pesquisas (o campo para digitação) agora suporta o idioma holandês pra pesquisas online, diretamente, sem necessidade de abrir o navegador. Antes, usuários holandeses precisavam usar o idioma inglês.

Se o novo console de pesquisa do Windows 10 ainda não foi liberado para o seu PC, não precisa se desesperar. O novo recurso está sendo liberado aos poucos e não requer download manual.