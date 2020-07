Xbox One X e Xbox One S digital são descontinuados pela Microsoft

A Microsoft está oficialmente descontinuando as produções de Xbox One X e Xbox One S All-Digital Edition — que não vêm com o leitor de mídia. Quem confirma o fato é o portal The Verge, através de uma nota enviada pelo representante da Microsoft.

“À medida que avançamos no futuro com o Xbox Series X, estamos dando o passo natural de interromper a produção do Xbox One X e do Xbox One S All-Digital Edition”, disse o porta-voz da Microsoft em comunicado ao The Verge. “O Xbox One S com leitor de discos continuará sendo fabricado e vendido globalmente”.

Fonte: Microsoft / Reprodução

Foram relatados escassez dessas versões do console nas últimas semanas e, segundo a Microsoft, o motivo seria a pandemia de coronavírus, que aumentou a demanda pelos aparelhos. Vale ressaltar que essas versões ainda podem estar disponíveis em algumas varejistas, mas aparentemente serão as últimas.

O Xbox One X começou a ser comercializado em 2017, sendo considerado como o “console mais poderoso da geração”. Já o Xbox One S All-Digital Edition foi lançado apenas em abril do ano passado, como uma versão sem disco do Xbox One S.

A Microsoft também deve lançar na próxima geração uma versão mais barata do Xbox Series X. Com o codinome “Lockhart”, esse aparelho de entrada também deve ser chamado de Xbox Series S e pode ter como alvo os jogos 1080p / 1440p.

O que você acha da estratégia da Microsoft? Será que é muito cedo para descontinuar as produções de seus consoles da atual geração? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!

