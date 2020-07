Xbox Series X terá evento em agosto, diz chefe da marca Xbox

O “chefão” da marca Xbox, Phil Spencer, anunciou que haverá mais um grande evento sobre o Xbox Series X em agosto. Meses antes da introdução da nova geração, a Microsoft e a Sony correm para mostrar o que estão preparando para lançar no fim de 2020.

Em entrevista para o podcast Same Brain, do canal do YouTube iJustine, Spencer começou falando sobre os games first-party dos estúdios da marca e, assim que a entrevistadora comentou sobre retrocompatibilidade, ele afirmou que “mais detalhes serão revelados em agosto”.

Isso reforça o anúncio da Microsoft sobre os eventos mensais do Xbox, já preparando o público para novidades relacionadas ao novo console e finalmente sanando as dúvidas sobre o modelo de retrocompatibilidade do Xbox Series X.

A confirmação acabou sendo combinada aos rumores do segundo console Xbox para a nova geração. Apelidado de Lockhart nas redes sociais, devido ao suposto codinome dentro da companhia, ele seria uma versão com valor mais acessível.

Anteriormente, a revelação do console era esperada para a Eletronic Entertainment Expo (E3) 2020, mas o evento foi cancelado devido à pandemia, então a revelação do console foi adiada. A última apresentação da Microsoft, realizada no dia 23, reservou-se a apresentar títulos em desenvolvimento para o atual e o próximo console da companhia.

Ainda não há comunicação oficial da companhia sobre o evento, mas é difícil Spencer estar errado sobre a apresentação. Sendo assim, resta esperar o anúncio da data do evento para conferir quais novidades a Microsoft guarda para o público.