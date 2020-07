Xiaomi Game Turbo trará controles avançados de GPU para celulares

A Xiaomi está preparando uma grande atualização para o modo Game Turbo da interface MIUI que trará controles avançados de GPU para os celulares da marca. A informação foi revelada por capturas de tela compartilhadas por Ice Universe, famoso perfil do Twitter que costuma revelar informações sobre a indústria mobile antes da hora.

De acordo com o responsável pelo vazamento, o novo Game Turbo foi desenvolvido em uma parceria da Xiaomi e Qualcomm, trazendo grandes otimizações para jogos ao serem rodados em chips da linha Snapdragon. A novidade deve fazer sua estreia no mercado com o celular Mi 10 Pro+, que pode ser lançado em breve.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm’s GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9 — Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020

O recurso da MIUI traz uma tabela chamada “Configurações de GPU”, que inclui diferentes perfis de uso para o chip gráfico do celular. As opções vão desde economia de bateria até alta performance, para jogos que exigem mais do hardware presente no aparelho.

A parte mais interessante, porém, fica por conta das customizações. Os jogadores também terão a opção de alterar manualmente a qualidade de certos aspectos do game. A captura de tela vazada mostra as configurações de filtro anisotrópico, anti-aliasing e qualidade de texturas.

O novo Game Turbo trará mais opções para os jogadores em celulares da XiaomiFonte: Ice Universe

Apesar de as imagens não trazerem mais detalhes, Ice Universe também explica que os jogadores poderão até mesmo ajustar a frequência da GPU com o novo Game Turbo. A novidade se aproxima dos painéis de controle que existem atualmente no PC e permitem configurar os gráficos de jogos para alcançar o melhor desempenho em diferentes tipos de hardware.

A Xiaomi ainda não comentou oficialmente sobre o assunto, mas possivelmente a companhia trará a ferramenta ao mercado em breve. Além de os rumores sobre o Mi 10 Pro+ estarem cada vez mais constantes, a firma está trabalhando no celular gamer Black Shark 3S, que deve ser lançado nesta sexta-feira (31).