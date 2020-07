Xiaomi Mi 10 Pro+ pode ser o celular com recarga mais rápida de 2020

O celular Mi 10 Pro+, que pode ser lançado em breve pela Xiaomi, deve impressionar nos quesitos desempenho e carregamento rápido. O smartphone apareceu em vazamentos recentemente na China, que incluem uma listagem no benchmark AnTuTu e detalhes sobre o sistema de Fast Charge do aparelho.

O perfil Digital Chat Station, que é famoso por vazar informações sobre smartphones na rede social Weibo, revelou que o Mi 10 Pro+ será o melhor celular no segmento de recarga em 2020. A fonte aponta que o dispositivo trará o sistema mais rápido de Fast Charge do ano e também contará com suporte para carregamento sem fio em alta velocidade, além de recarga reversa.

Fonte: Gizchina

Na metade do mês, uma série de especulações apontaram que a firma está produzindo um celular com recarga rápida de 100W, que seria capaz de recarregar uma bateria de 4.000 mAh em apenas 17 minutos. Enquanto os rumores não revelam qual seria o smartphone, possivelmente o modelo em questão é o Mi 10 Pro+.

Desempenho no AnTuTu

Além de impressionar na recarga, o celular da Xiaomi também deve ganhar destaque na performance. Segundo aponta o Gizchina, o Mi 10 Pro+ apareceu recentemente no benchmark AnTuTu com pontuação a alta pontuação de 687.422.

Fonte: Gizchina

Considerando o desempenho do celular, a tendência é que o produto chegue ao mercado com o Snapdragon 865 Plus. O novo chip da Qualcomm traz melhorias em relação ao processador que equipa os modelos da linha Mi 10 lançados no começo do ano.

A Xiaomi ainda não deu indícios de quanto deve lançar o Mi 10 Pro+, mas o CEO da companhia já deu algumas pistas de quais tecnologias podem aparecer no celular.