Xodó do Silvio Santos, Triturando rouba espaço de Chaves e afugenta público · .

Mais de um mês depois, o SBT voltou a exibir o Triturando no domingo de manhã e quebrou a cara. O programa xodó do Silvio Santos roubou um pedaço do Chaves (1973-1980). No ar entre às 10h e 11h, a atração marcou apenas 3,1 pontos de média na Grande São Paulo, perdendo o confronto para a comédia Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009) na Record, que registrou 3,4 no mesmo horário.

O público do SBT fugiu do Triturando. Antes da atração apresentada por Chris Flores, o humorístico mexicano alcançou 3,3 pontos e venceu a emissora de Edir Macedo na disputa pela vice-liderança no Ibope.

A primeira investida do Triturando, que comenta vídeos da internet, neste dia da semana foi no mês passado, em 14 de junho, quando também foi superado pela Record. A atração é exibida com edições inéditas nas tardes do SBT e tem reprises na madrugada.

Confira abaixo as audiências de domingo, 19 de julho, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 11,6 Antena Paulista 4,1

Pequenas Empresas, Grandes Negócios 5,2

Globo Rural 7,5

Auto Esporte 8,0

Esporte Espetacular 1 8,3

Fórmula 1 – GP da Hungria 9,3

Tamanho Família 7,3

Temperatura Máxima: Alice Através do Espelho 9,7

Campeões de Bilheteria: X-Men: Apocalipse 12,6

Domingão do Faustão 14,1

Fantástico 18,8

Domingo Maior: Noite Sem Fim 10,8

Cinemaço: Hurricane – O Furacão 7,3

Corujão: A Fuga 4,7

Hora 1 4,3





Média do dia (7h/0h): 5,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Desenhos Bíblicos 2,3

Todo Mundo Odeia o Chris 4,0

Cine Maior: Exterminador do Futuro – A Salvação 4,5

Hora do Faro 5,4

Domingo Espetacular 8,3

Câmera Record 6,6

CSI: Nova York 3,4

Igreja Universal 0,8







Média do dia (7h/0h): 6,2 Jornal da Semana SBT 2,3

Pé Na Estrada 2,3

Acelerados 2,1

Sempre Bem 1,8

Duelo de Mães 2,5

Chaves 3,3

Triturando (reapresentação) 3,1

Domingo Legal 6,4

Eliana 7,0

Roda a Roda 8,0

Programa Silvio Santos 8,4

Poder em Foco 2,6

O Crime Não Compensa 1,4

Primeiro Impacto 2,0







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

