Yamaha lançará mountain bikes elétricas com suspensão dupla

A linha de bicicletas elétricas da Yamaha terá, a partir de agosto, duas novas integrantes, destinadas aos fãs do ciclismo de montanha. Trata-se da YDX-MORO e da YDX-MORO Pro, que contam com bateria removível e sistema de suspensão dupla para maior conforto em qualquer terreno.

Elas trazem um motor elétrico instalado na parte inferior do quadro, que quando acionado, pode auxiliar as pedaladas nas trilhas mais desafiadoras. O propulsor alcança até 32 km/h de velocidade, segundo a fabricante japonesa, e oferece cinco modos de assistência.

Nos modos Eco, Padrão, Alto e MTB, o novo motor PW-X2 chega a 120 rpm. Já no modo EXPW, que deve ser acionado nos momentos em que o usuário precisa de uma maior assistência, a potência aumenta para 170 rpm, gerando um maior consumo da bateria.

O motor da nova mountain bike elétrica japonesa oferece cinco modos de assistência para o ciclista.Fonte: SlashGear/Reprodução

Os modos de operação do motor das novas e-bikes da Yamaha podem ser acionados manualmente, por meio de um botão no guidão, ou automaticamente. No último caso, um sistema de sensores identifica as condições enfrentadas pelo ciclista, conforme as alterações na velocidade da bicicleta, e aciona o modo de assistência mais adequado para aquela situação.

Bateria removível

O motor das bikes YDX-MORO é alimentado por uma bateria de íon-lítio de 500 Wh, que fica em uma estrutura tipo gaiola, ajudando na proteção dela em caso de quedas e pequenos acidentes durante o percurso.

Com relação à autonomia, a marca ainda não forneceu maiores detalhes. Mas uma vantagem deste tipo de estrutura é que ela facilita a remoção da bateria, permitindo ao ciclista levar baterias extras para o passeio e trocá-las, caso não haja tomadas por perto para carregá-las, podendo usar o auxílio do motor por muito mais tempo.

As novas bicicletas elétricas YDX-MORO da Yamanha serão lançadas em agosto, quando a fabricante divulgará todas as especificações e os preços de cada modelo.