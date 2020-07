Youtuber Felipe Castanhari ganha série documental na Netflix sobre ciência e história · .

Criador do Canal Nostalgia no YouTube, com mais de 13 milhões de inscritos, Felipe Castanhari comanda uma série documental na Netflix. Chamada de Mundo Mistério, a produção entrará no catálogo da plataforma em 4 de agosto. Em oito episódios, o youtuber busca explorar incógnitas da história e da ciência de forma leve e didática.

O criador de conteúdo já está acostumado com a temática da série, já que em seu canal do YouTube sempre aborda esse tipo de curiosidades. Entre os mistérios que Castanhari tenta decifrar na série estão o Triângulo das Bermudas, o apocalipse zumbi, viagens no tempo e aquecimento global.

O apresentador sempre abordará esses assuntos com com humor e informação. Ele divide o comando da série com três personagens: Dra. Thay (Lilian Regina), cientista responsável pelas pesquisas do Complexo Curie, onde a série se passa, o zelador Betinho (Bruno Miranda) e o supercomputador Briggs, dublado por Guilherme Briggs.

Castanhari e os colegas irão viajar pelo mundo e usar experimentos científicos, animação e efeitos especiais para explicar diferentes fenômenos. Entre os cenários visitados estão um castelo na Inglaterra e um santuário de lobos nos Estados Unidos.

A série documental tem oito episódios de 30 minutos cada. Mundo Mistério é escrita pelo próprio Felipe Castanhari, com colaboração artística de Rob Gordon e Israel Motta, que também assinam o roteiro.

Confira o anúncio da produção:

