Zé Roberto lembra como Ronaldo treinava como ‘animal’ enquanto ‘quem saía igual estava morto’

Em entrevista ao canal argentino TyC Sports, o ex-meio-campista Zé Roberto relembrou grandes momentos de sua longeva carreira de forma bem-humorada.

Questionado sobre quem foi o companheiro de time mais baladeiro que teve, Zé não titubeou: Ronaldo “Fenômeno”.

O ex-atleta atuou ao lado de R9 por muitos anos na seleção brasileira, e lembrou que o centroavante adorava “tomar seus copos”.

No entanto, Zé Roberto também ressaltou que a bebida jamais derrubou Ronaldo, que treinava “como um animal” no dia seguinte, sem qualquer ressaca.

“O mais festeiro? Ronaldo era festeiro… Ronaldo saia e chegava no outro dia para treinar e o que fazia era impossível, incrível”, exaltou.

“Ele quase não dormia, tomava seus copos, mas no outro dia estava treinando como um animal. E tinha outros que saiam igual e estavam mortos”, assegurou.

O craque também recordou sua rápida passagem do Real Madrid, que o contratou após ele surgir como um meteoro na Portuguesa.

Aos risos, Zé Roberto lembrou o choque que teve ao chegar à Europa e ver que as coisas eram muito diferentes dos tempos de Canindé.

