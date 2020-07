Zenit confirma saída de Ivanovic, que deve assinar com o Everton

O Zenit, atual campeão russo, confirmou nesta quarta-feira a saída de três jogadores do elenco: o meia Oleg Shatov e os laterais Igor Smolnikov e Branislav Ivanovic.

Aos 36 anos, Ivanovic já decidiu seu destino. Segundo a agência Novosti, da Rússia, o Everton será a nova casa do jogador, que chegará sem custos.

Será a segunda passagem pelo futebol da Inglaterra do veterano sérvio, que defendeu o Chelsea por nove temporadas, por onde conquistou, entre outros títulos, três Campeonatos Ingleses, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.

Nos Blues, o Ivanovic foi treinado por Carlo Ancelotti, atuou comandante do Everton. A boa relação com técnico italiano teria pesado na decisão do lateral-direito.