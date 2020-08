10 dicas de escrita criativa para estudantes

A escrita criativa é uma habilidade que tende a ser valiosa para os estudantes. Saber como trabalhar as palavras de forma inteligente e diferenciada pode levar a muitas conquistas.

Entre elas estão a aprovação em vestibulares, boa colocação no ENEM e em concursos público, por exemplo. Todas essas etapas requisitam dissertações e para conseguir notas altas é preciso adotar uma escrita persuasiva, instigante e que se destaque.

Além disso, a escrita criativa surge como necessária para criação de conteúdo para muitas e muitas mídias. Para que os leitores se interessem por seu texto, por menor que seja, é preciso construí-lo com desenvoltura e embasamento.

Não é uma tarefa simples aprender a escrever de maneira fluida e ao mesmo tempo com informações que enriqueçam o texto.

Selecionamos 10 dicas que podem lhe ajudar a desenvolver a habilidade da escrita criativa. Veja só:

1. Pense nos seus leitores. Quem são eles e que tipo de coisas os interessam.

2. Pense no seu parágrafo de abertura. É emocionante; isso fará os leitores quererem continuar lendo. Faça perguntas que exijam respostas.

3. Pense no seu final. Deixe os leitores lembrando do seu trabalho. Não deixe perguntas sem resposta. A saber, a maioria dos leitores quer um final. Pode ser bacana deixar os leitores pensarem por si mesmos, mas tente fazer isso durante, não no final. Isso também vale para redações.

4. Use frases curtas ou muito curtas aqui e ali. Isso dá aos leitores um espaço para respirar para refletir sobre o que você escreveu até o momento. É uma dica para textos longos, como dissertações ou até mesmo livros.

5. Use uma variedade de estruturas de frases. Escrever é um ofício, torne-o rítmico. Para adquirir essa habilidade, leia seu trabalho em voz alta.

6. Reescreva quaisquer frases que sejam muito familiares. Evite clichês a todo custo!

7. Certifique-se de que não tem erros quaisquer de gramática e demais regras da língua portuguesa.

8. Escreva com um bom dicionário de sinônimos ao seu lado, mas evite palavra muito pretensiosas. Isso vale para quando você estiver treinando suas redações para o vestibular, uma vez que na hora da prova é você por você mesmo.

9. Nunca edite seu trabalho mais de três vezes ou perderá de vista o seu significado, coerência e originalidade.

E então, o que achou das nossas dicas? Esperamos que tenha gostado e possa desenvolver ainda mais a sua escrita criativa.

