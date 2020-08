10 motivos para curtir Mulheres Apaixonadas no Canal Viva

O Brasil vai se apaixonar de novo, sim ou com certeza? Nesta segunda-feira (24), o Canal Viva estreia Mulheres Apaixonadas (2003), novela de Manoel Carlos que marcou a faixa das oito na Globo. Agora, a trama tem a missão de manter a liderança de audiência conquistada por O Clone (2001) às 23h e às 13h30 – e nas maratonas de domingo, 19h. Tarefa fácil para um clássico como este… Abaixo, 10 razões para curtir a Helena de Christiane Torloni, bem como todos os outros personagens e suas histórias – criadas por Maneco e executadas por Ricardo Waddington e equipe.

Com Mulheres Apaixonadas no Viva e Laços de Família (2000) em Vale a Pena Ver de Novo e no Globoplay – a partir dos dias 7 e 14 –, estamos de novo instalados no “Manecoverso”. Manoel Carlos leva para a ficção cenas da “vida real”; das grandes viradas, como casamentos e nascimentos, às ações corriqueiras, de ir à feira ou ficar preso no elevador. Desta forma, promove discussões sobre temas pertinentes a todos os telespectadores. Nem tudo são flores, claro. Há quem, revendo Por Amor (1997) ou ‘Laços’, tenha constatado o machismo além da conta do autor que melhor compreende a alma feminina. Natural para quem sempre serviu de espelho, na TV, para a realidade em voga.

Tão famosas quanto Maneco são suas Helenas. A de Mulheres Apaixonadas foi escrita para Christiane Torloni, após convite oficializado num encontro em Nova York – e a consequente saída da atriz do elenco de O Beijo do Vampiro (2002), em pré-produção para às 19h. Diferente das Helenas que a antecederam, a de Torloni não possui grandes conflitos, como os atrelados à maternidade. Talvez isto já tenha servido ao autor no momento de conferir uma linha mais egoísta à personagem, o que a deixou tão charmosa quanto as outras. Tal característica, porém, não a impediu de se envolver com os problemas de familiares, colegas de trabalho, alunos, vizinhos… Testemunha ocular de toda história.

Ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, Manoel Carlos revelou sobre Mulheres Apaixonadas: “Minha ideia foi montar um painel. Com isso, investi num novo formato de novela, em que as histórias tinham vida própria e se entrelaçavam umas com as outras, mas corriam paralelamente. Foi muito difícil de fazer, mas muito prazeroso”. Este formato, é bem verdade, acabou por ofuscar Helena. Mas, por outro lado, permitiu a abordagem de temas como alcoolismo, ciúme doentio, lesbofobia, violência doméstica e urbana. O debate acerca dos maus tratos sofridos pelos velhinhos Flora (Carmen Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada) precipitou a aprovação do Estatuto do Idoso.

A repercussão de tantos temas junto ao público se deu, claro, por conta do excelente elenco. Em especial, o feminino. A Dóris de Regiane Alves virou sinônimo de neta maldita, capaz de fazer mal aos avós fofinhos. Da mesma forma, Heloísa, que rendeu prêmios a Giulia Gam, serve ainda hoje como apelido jocoso para pessoas extremamente ciumentas. A mesma associação, aliás, entre chorões e Salete, que marcou a estreia de Bruna Marquezine, então criança, na telinha. Ainda, a alcoólatra vivida por Vera Holtz (Santana), o casal lésbico formado por Alinne Moraes (Clara) e Paula Picarelli (Rafaela) e a vítima de violência doméstica encarnada por Helena Ranaldi (Raquel).

No capítulo 150 – que o Viva deve exibir em 13 de fevereiro de 2021 –, Téo (Tony Ramos) e Fernanda (Vanessa Gerbelli) são atingidos por balas perdidas. A cena, que rendeu críticas de moradores do Leblon, devido ao transtorno causado pelas gravações, e de setores do turismo, é uma das mais emblemáticas da novela. Os capítulos seguintes debateram a violência urbana e o desarmamento. Os personagens chegaram a participar de uma passeata pela paz, apresentada na TV sob o som do Hino Nacional Brasileiro. A sequência afina a obra com 2020. Nada mais atual e contundente num país no qual o presidente facilita o acesso às armas enquanto taxa livros…

Cabe ressaltar também o desempenho do elenco masculino. Além de Tony Ramos, como o todo errado Téo, Dan Stulbach na pele do agressor Marcos – sempre acompanhado da ameaçadora raquete com a qual agredia Raquel. Ainda, o charme de Rodrigo Santoro; seu personagem, Diogo, foi e voltou para o exterior até deixar a produção de vez, em razão do investimento do ator, já consagrado, na carreira internacional. O veterano Marcos Caruso em ótimo momento como Carlão, o chefe de família dividido entre os pais e a vida que construiu ao lado de Irene (Martha Mellinger), “semente” de Alex, tipo defendido por ele em Páginas da Vida (2006), trabalho posterior de Maneco. E beleza madura de Nicola Siri (Padre Pedro)…

A exibição de Mulheres Apaixonadas coincidiu com a temporada 2003 de Malhação, bastante inexpressiva quando comparada às fases anterior e posterior – de Júlia (Juliana Silveira) e Pedro (Henri Castelli); de Gustavo (Guilherme Berenguer) e Letícia (Juliana Didone). Mais interessante do que os conflitos de Luiza (Manuela do Monte), Vitor (Sérgio Marone) e demais alunos do Colégio Múltipla Escolha eram os da Escola Ribeiro Alves, propriedade de Lorena (Susana Vieira), dirigida pela cunhada dela, Helena. As mazelas das professoras e o romance de Clara e Rafaela alimentavam o veneno de Paulinha (Roberta Gualda), a estudante que rejeitava o pai, zelador da instituição de ensino. Um núcleo atípico, e muito bem construído, às 20h.

Ricardo Waddington assinou a direção artística de Mulheres Apaixonadas – então denominada “núcleo”. Na direção geral, José Luiz Villamarim e Rogério Gomes, três profissionais do mais alto gabarito. Waddington, hoje, é diretor de produção da Globo; Villamarim responde pela incrível Amor de Mãe, enquanto Papinha dedica-se à próxima novela de Glória Perez. O “casamento” Manoel Carlos + Ricardo Waddington resultou na fórmula bem-sucedida de História de Amor (1995), Por Amor, Laços de Família e ‘Mulheres’: novelas com temas “pesados”, contadas de forma naturalista, de iluminação quase solar. O mesmo não se viu na união de Maneco e Jayme Monjardim. A parceria, certamente, está atrelada ao êxito.

Mulheres Apaixonadas inovou ao lançar as trilhas nacional e internacional em um único box. Embora mais caro, numa época em que o CD ainda era a melhor forma de consumir música, o disco disparou nas vendas! Foi o álbum de maior êxito em 2003, segundo a Associação Brasileiras de Produtores de Disco; o volume 2 ocupou a 20ª colocação. A música mais executada do ano, Velha Infância, dos Tribalistas, embalou o casal Cláudio (Erik Marmo) e Edwiges (Carolina Dieckmann). Mas foram os hits internacionais que fizeram a cabeça do público – Avril Lavigne, Bon Jovi, Jennifer Lopez, Maná, Norah Jones, Robbie Williams, Rod Stewart, Santana, Tiziano Ferro… Uma obra para ver e ouvir.

Há, na comunidade noveleira, quem insista em tratar por “clássico” apenas folhetins exibidos antes do século XXI. Bobagem. Avenida Brasil (2012) não é menor do que Vale Tudo (1988) apenas porque uma tem oito anos, enquanto a outra ostenta seus 32. O mesmo se aplica a Roque Santeiro (1985) e A Força do Querer (2017). Todas estas tramas deixaram suas marcas na TV brasileira, retrataram fielmente o tempo no qual foram exibidas e continuam reverberando entre os fãs do gênero. O mesmo se aplica a Mulheres Apaixonadas – também Brega & Chique (1987) e Chocolate com Pimenta (2003), as outras reprises do canal pago. O Viva costuma deixar o horário das 23h para produções aclamadas. Não vai ser diferente agora…