10 notícias de tecnologia para você começar o dia (13/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (12). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Fim de TED, DOC e débito: PIX já tem data para começar a funcionar. Instituição ajustou as regras do novo sistema de pagamentos para diminuir custos ao cliente.

2. Drones já podem fazer entregas no Brasil. Anac liberou teste para empresa brasileira.

3. Mesmo com RG Digital, SP registra aglomeração para tirar documento. Aplicativo da Polícia Civil serve para gerar versão digital do documento e solicitar 2ª via, mas não funciona.

4. Gerenciador de Dispositivos do Windows 10 perde busca por drivers. Pesquisa online por atualizações foi removida e agora é preciso fazer o processo de forma manual.

5. Covid-19: SP começará imunização em massa em janeiro. Instituto Butantan produzirá 60 milhões de doses da chinesa CoronaVac até julho de 2021.

6. Aquela USB que você nunca pluga de 1ª está prestes a desaparecer. Documentação vazada da USB 4.0 não prevê mais compatibilidade com plugues do tipo A, essa quadradinhas.

7. Surface Duo: Microsoft confirma celular de 2 telas por US$ 1,4 mil. Modelo chega em setembro aos Estados Unidos com Android 10 e até 256 GB de armazenamento.

8. Xiaomi Mi 10 Ultra e K30 Ultra não serão vendidos fora da China. Representante da Xiaomi diz que ‘é improvável que se tornem globais’.

9. NVIDIA deve lançar RTX 3080 no evento da marca. Segundo rumores, nova série de placas de vídeo Ampere chegaria ao mercado na semana seguinte.

10. Fujifilm anuncia chegada da câmera Instax Mini 11 no Brasil. A nova geração da câmera instantânea traz recursos como exposição automática e modo selfie, que ajudam a melhorar a qualidade das fotos.