10 notícias de tecnologia para você começar o dia (14/8)

1. China encontra coronavírus em frango importado do Brasil. Um frango importado do Brasil infectado com o novo coronavírus foi detectado pela prefeitura de Shenzhen, na China.

2. Harald Stricker, o ‘Android’ do Nerdcast, morre aos 47 anos. Falecimento do ilustrador e podcaster foi confirmado pela família na última quarta-feira (12).

3. STF decide se ‘iPhone’ é da Gradiente ou da Apple. Em mais um capítulo da batalha judicial com a Gradiente, o STF vai decidir se a Apple pode continuar usando a marca iPhone no Brasil.

4. Xiaomi: usuário transforma sensor de impressão digital em câmera. O dono de um Xiaomi Mi 9T conseguiu transformar o sensor de impressão digital do celular em uma câmera funcional.

5. Windows 10: agora você fica sabendo o que mudou em cada atualização. Recurso de janela pop-up que surge na primeira inicialização após download é mecanismo de transparência da empresa.

6. iPhone 12 tem data de lançamento “confirmada’. Palpiteiro digital divulgou as datas de anúncio, início da pré-venda e quando os aparelhos chegam, de fato, às lojas.

7. Auxilio Emergencial: homens aplicam golpes com dados da Deep Web. A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que aplicavam golpes relacionados ao Auxílio Emergencial no Distrtio Federal.

8.Honda trabalha em versão elétrica da CB125R. Modelo terá motor grande e ultrafino, além de duas baterias.

9. Acer anuncia novos notebooks gamers Nitro 5 no Brasil. Com fabricação nacional, o Nitro 5 chega com tela de 15,6′ Full HD IPS com taxa de atualização de 60Hz.

10. Google libera novo design do Gmail para contas G Suite. O servidor de e-mail ganhou integração com o Meet e uma janela de chat.