10 notícias de tecnologia para você começar o dia (18/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (17). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Garoto de 16 anos morre após jogar PUBG por vários dias seguidos. Jovem indiano não parou de jogar nem para se alimentar ou beber água.

2.Licença da Huawei acaba e celulares ficam sem atualizações do Android. Exceções que valiam apenas para modelos antigos podem valer até para modelos atuais e obrigar chinesa a usar sistema próprio.

3. Séries na Semana: 5ª temporada de Lucifer na Netflix e mais novidades! Nesta semana, a Netflix disponibiliza a primeira parte da 5ª temporada de Lucifer; confira todas as estreias da semana no streaming!

4.Covid-19: patente confirma eficácia de vacina chinesa. Na última semana, o governo da China concedeu a primeira patente de vacina contra a Covid-19.

5. Facebook começa a unir chats do Messenger e Instagram. Integração está sendo liberada para Android e iOS.

6. ZTE vai lançar primeiro celular do mundo com câmera sob a tela. Anúncio do ZTE Axon 20 5G está marcado para 1º de setembro de 2020.

7. Trump inaugura conta no Triller, concorrente do TikTok. Presidente dos EUA deve tentar promover plataforma como ‘plano B’, caso operações locais da plataforma chinesa não sejam vendidas.

8. Gmail: 7 dicas para melhorar a produtividade no trabalho. Descubra os truques que vão deixar seu cotidiano mais eficiente!

9. Jensen Ackles, de Supernatural, estará na 3ª temporada de The Boys. O ator Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, fará parte da nova temporada da série The Boys, do Amazon Prime Video; confira!

10. Fall Guys: criadores alertam sobre golpe de falsa versão mobile. Jogo que é sensação das redes sociais só está disponível para PS4 e PC, mas malwares podem se disfarçar de falso download para smartphones.

