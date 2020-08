10 notícias de tecnologia para você começar o dia (19/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (18). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Correios entram em greve nacional por tempo indeterminado. Funcionários não aceitaram proposta de reajuste salarial com perda de benefícios.

2. Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 700 e notebook Xiaomi. No total, 145 lotes foram publicados e leilão deve acontecer no dia 27 de agosto.

3. Disney Plus: streaming da Disney revela data de estreia no Brasil. Finalmente, após algumas especulações e entraves, a Disney+ (Disney Plus) ganhou uma data oficial para chegar ao Brasil; veja!

4. Ayrton Senna foi o mais rápido da Fórmula 1, segundo IA da Amazon. Estudo realizado pela AWS comparou os tempos de qualificação de todos os pilotos da Fórmula 1, desde 1983.

5. SpaceX lança 58 satélites Starlink nesta terça (18). Este é 13º lançamento realizado pela empresa somente em 2020, e mais de 600 equipamentos já estão em órbita.

6. Auxílio Emergencial: última parcela será paga hoje (18) ao Bolsa Família. Beneficiários do Auxílio Emergencial que também fazem parte do Bolsa Família começam a receber a 5ª e última parcela do pagamento.

7. Departamento de Defesa dos EUA cria força-tarefa para OVNIs. Iniciativa tem o objetivo de detectar, analisar e catalogar ‘fenômenos aéreos não identificados’ de ameaça à segurança nacional.

8. Mulan pode chegar ao Brasil no Disney+ por R$ 112,90. Filme apareceu listado em reais no serviço de streaming.

9. LG lança TVs OLED CX e GX no Brasil por até R$ 40 mil

10. Celulares Samsung receberão três anos de Android. Empresa divulgou lista com todos os modelos que terão suporte estendido para o sistema operacional.

NASA liga helicóptero Ingenuity a meio caminho para Marte

Baterias do helicóptero foram carregadas pelo rover em cuja barriga está viajando

