10 notícias de tecnologia para você começar o dia (21/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (20). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Greve dos Correios: veja o que fazer se suas entregas atrasarem. Durante a greve dos Correios, os consumidores devem ficar atentos ao prazo de entrega de encomendas e contas para evitar qualquer tipo de prejuízo.

2. Explosão de supernova pode ter causado extinção em massa na Terra. Cientistas levantaram a hipótese de que o evento teria danificado a camada de ozônio e acabado com grande parte da vida terrestre no período Devoniano.

3. PS5: primeiro comercial de TV foca no controle e áudio 3D. Anúncio traz animação cinematográfica e destaca recursos do controle DualSense e de um imersivo sistema de áudio 3D.

4. Coronavírus: brasileiros criam sistema que identifica presença no ar. Novidade pode auxiliar no retorno seguro a atividades econômicas durante a pandemia.

5. Vazamento expôs milhões de perfis do Instagram, TikTok e YouTube. As informações coletadas, infringindo as normas das plataformas, incluíam nomes, fotos e telefones, entre outros detalhes, de mais de 235 milhões de usuários.

6. Gmail, Google Drive e YouTube amanhecem instáveis na quinta-feira (20). Serviço de publicação de vídeos, mensagens ou arquivos ficou horas interrompido ou com mensagens de erro; status indica retorno gradual.

7. 2º supercomputador mais poderoso do mundo oferece visita virtual. Com a novidade, é possível dar uma boa olhada em componentes, gabinetes e afins.

8. iPhones com Fortnite chegam a custar mais de R$ 50 mil no eBay. Game deixou de ser distribuído pela loja de apps, mas ainda pode ser baixado por jogadores.

9.Sony: agora você pode usar as câmeras da marca como webcam no PC. Aplicativo se chama Imaging Edge Webcam e por enquanto funciona apenas no Windows 10.

10. Android 11 libera uso sem fio do Android Auto em qualquer celular. Dispositivos precisam ter suporte a conexões Wi-Fi de 5 GHz além da próxima versão do sistema operacional da Google.

BÔNUS: O Minha Série chegou! É impossível falar do universo de séries e filmes sem falar em tecnologia. Nesse sentido, temos uma novidade para contar