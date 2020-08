10 notícias de tecnologia para você começar o dia (26/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (25). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Epic vence batalha contra Apple, mas guerra está apenas começando. Juíza decide, temporariamente, que a Apple não pode encerrar o suporte ao SDK do Unreal Engine.

2. Aliexpress faz semanas de ofertas incríveis até sexta-feira. Há descontos em projetor, smartwatch, teclado gamer e outros.

3. Cientistas reativam células cerebrais de porcos mortos. Estudo pode levar a discussões sobre os limites entre vida e morte.

4. WhatsApp: novo aviso de privacidade é legítimo. A medida foi implementada no Brasil e tem relação com a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

5. Chrome 85 chega repleto de novidades; confira as principais. Empresa promete melhor gerenciamento de recursos nos dispositivos em que o navegador estiver instalado.

6. iPhone 12 Pro não terá tela de 120 Hz, segundo rumor. Fãs que aguardavam animações super fluidas poderão ficar desapontados.

7. Jogo do dinossauro do Google ganha versão turbinada com armas. Melhor passatempo para quem está sem internet, o T-Rex Running agora detona os cactos em vez de só pular sobre eles.

8. Elon Musk pode demonstrar chip no cérebro humano sexta-feira (28). Elon Musk sugeriu, em uma publicação no Twitter, que a empresa fará demonstrações em tempo real do chip BCI no cérebro humano.

9. Animais pré-históricos em 3D chegam ao Google. Projeto tem como objetivo divertir e ensinar a respeito de criaturas que você só vê hoje em dia em formato de fósseis.

10. McDonald’s vai premiar internautas que pediam lanche grátis. A promoção #MéquiPatrocina vai dar um Quarteirão com Queijo aos internautas que pediram lanche grátis para a rede de fast food até o dia 19.