10 notícias de tecnologia para você começar o dia (27/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (26). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Anonymous expõe dados de Michelle Bolsonaro no Twitter. Grupo hacker divulgou supostos números de telefone e cartões de crédito da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

2. Bella Thorne quebra recorde de faturamento na plataforma OnlyFans. A ex-estrela da Disney arrecadou US$ 1 milhão nas primeiras 24 horas após lançar seu perfil no site de conteúdos adultos.

3. ZenFone 7 e 7 Pro são lançados com tela AMOLED e 3 câmeras. Com pouca diferença entre os aparelhos, a ASUS lançou duas versões do ZenFone 7 com Snapdragon 865 e 865+.

4. ‘Covid-19: vacina chega ao SUS em dezembro’, diz Doria. João Doria disse que vacina contra a covid-19 estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2020.

5. iPhone 12 Pro Max: tela de 6,7′ com 120Hz e sensor LiDAR vazam. Youtuber Jon Prosser mostrou o que seria o primeiro hands-on do novo iPhone.

6. Celular da China rouba dados e dinheiro dos usuários. Aparelho consome plano de dados, exibe anúncios e faz assinatura de serviços sem autorização dos usuários.

7. Auxílio Emergencial: governo libera novo calendário de pagamentos. Os pagamentos incluem beneficiários inscritos nas agências dos Correios que fizeram contestação até 16 de agosto e receberam alguma parcela, mas tiveram o benefício suspenso neste mês.

8. Veja quais foram as séries canceladas na Netflix em 2020 (até agora). A lista de séries canceladas na Netflix em 2020 também se completa com os títulos licenciados que sairão da plataforma de streaming.

9. Elon Musk mostrará chip neural funcionando ao vivo. Apresentação na próxima sexta deve mostrar os avanços da interface cérebro-computador.

10. Bateria movida a lixo nuclear é testada por startup dos EUA. Componente poderia durar de uma década a 28 mil anos, segundo a companhia.