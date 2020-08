10 notícias de tecnologia para você começar o dia (28/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (27). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. LG anuncia máscara com purificador de ar e caixa higienizadora. A PuriCare Wearable Air Purifier tem filtros especiais que evitam contaminações, design ergonômico e pareamento com aplicativo.

2. Flight Simulator: pilotos sobrevoam furacão Laura. Jogadores estão ‘caçando’ o fenômeno meteorológico, que está próximo da costa dos Estados Unidos.

3. Confira 50 séries e filmes que vão sair da Netflix em setembro de 2020. Veja quais séries e filmes serão removidos do catálogo da Netflix em setembro de 2020 e aproveite para reassistir suas produções favoritas!

4. Resident Evil: série live-action é confirmada pela Netflix. Adaptação apresentará uma nova história da franquia a partir de 2 cronologias.

5. Galaxy Buds Live: fone é vendido por até R$ 1.399 no Brasil. O preço dos fones Galaxy Buds Live no Brasil foi revelado por sites de varejistas nacionais que já estão vendendo o produto.

6. Rússia divulga vídeo da maior explosão nuclear da história. A Bomba Czar, detonada em 1961, tinha um poder destrutivo 700 vezes maior do que a que destruiu a cidade de Hiroshima, no Japão.

7. LGPD entra em vigência agora, mas sem órgão regulamentador. MP que adiava vigência de lei para maio de 2021 foi derrubada pelo Senado.

8. Pokémon GO recebe Mega Evoluções hoje (27). Além disso, a Niantic pretende realizar uma série de eventos em setembro utilizando a nova forma poderosa.

9. Covid-19: evento pode ter causado milhares de infecções em Boston. Estima-se que a conferência ocorrida em fevereiro, antes da pandemia, tenha contribuído para espalhar o novo coronavírus para 20 mil pessoas.

10. Samsung lança novo monitor de 28” e resolução 4K no Brasil. De acordo com a empresa, o UR55 é indicado para profissionais que necessitam de um monitor com alta performance de imagem.