10 notícias de tecnologia para você começar o dia (4/8)

+������ �wi�y�P&�j{d�WgFf-ݹMFV�Lw5����i�������R��ӻ�Sԡ��O����o���ڠ�����#�h4��(��D�ĉ7��������kT<��wm”)�2�w8���w����+�<����4O0��ْ�Ňlw62��)DN�lMl���d�5���x��g@q�E�2�نb�7WqV��̢+�2�^�lw�iƜ������U��#�����3j^�����:�%�[)L��L�T8S�` ���V�A���#��!B�2|е,�8��]�%�G��)-�t��k8�D����f��Z8N�� h�;Ǧ���8�`���;XW�qsv���^�g�8_ی�ww�_�a�0�⛛1x?L��h�K�Da�Q}�H4��h�o�[ɦ�wJ�����R��!�q~�%X(�y�/0~�P�%xRnڧ��͛���l��L_Z3�������P��”~�G�D��x�A�[x�ٙ�,n� �{�۬.o�RJ��7�xwY��u)��vχ�[�%���e�{��}� Yq���C2k�LG����NX�9n?ꦹ����pw��q�n����U�}������O?�������}c&g�F�̉C�ɂ�{q��� )w4�6����.�K�,ы�Y�AY��u�_�zK��^(��#P�%Xg�B6 K��ü��COpn��K��Q����H{��ރ��+�^�<���)ٙ ��6<)� xO��xw�`ꉌ������r�SLf��8���ɺ��DVDƤ���’����|���O�����N�2�y�*�Qb�ͼ��� z��ec]��8mTU�J���|��RD�j��� ��3 �[�[1�9�cJ%c�Z��JֻM����y� �4�6�pqZH@x돶��#�t�zK�B�eZ�=�7soi�y7�A4�����t�7�O�)ԥn�f6�êj�dr�YCS���榌C�dnڙ�����arMK-7���b#ժR�]Ui݈�e�K�]�_8��m��5Lj� ���P;��na:���&N>�l���”=L�0S�~f��1$� �A��SX|��] z�9==�ɯ����v���=Q+�k{��!.�%]��@Ƞy؟Ҳھr��.��V�u�;U�8�.4����R��e[�EU��}�=6�tcS�P�u�’��V���z�փ^ ����u�)�]N����y�U�&i�m����҄�ܝ=�!�����7b��_����vX�Iֻ’O~2��H|�����קbY��°��R|���@b�~��^R�g=91�)�I~��sTeY�Uy��К�I~�<}6Г��ò��h:�>�4/��’����9��’���E�>�O�’I�$���Ļ�:N�O��$?Yh�囫d8�t}�bb#^m��仏o���O�������gg���P�sb0�ކ���z���{R5͵���c>����7���������/}v�����O�4��(��SWC��x�T�>ڙ�<����.��iW����gG p��b��j�]�/�>��f~��E�5���‧�͓�4����IO�^���oNOۓ��ӓ�gW��3�V~v%b0��G-f�����~c������~zvv��YX9�|�凧Ͼ<}”��{o֙]�O��IN[�*L��aw�h�B,’����/}t��l.�D���`�ӟ��v�Ӭih��Da�d�p�sf���|v�D$�)�k�J<��pw�/�Ge������Y<�������!��’�fK��.Q��e��52�N�]���/�P���&&J�l���`�x���ί)���l��~]^@�m�������$’8���l��㎱SDY��9:�)��! 7��8�`�K4�b��`O!���<���?~���1��#��qw�&��;��@3�� >�rQ�i����V�’���0�m&3��}��� ����Yo�2�ݩ�m�{;�tw:ھg���6�h��ن�{�x5�w����J$����-�A< F��fW��A���c”�K���s�{ =�W��.>��’�٥�AR����bɈ����1��/���1��C�1~�{�TX�=�a�[�G��爆]|�<2����*:�e��Y�����;���K��ɀ�%�h��6�Y��~f�z
<��H.�[�>-���㐌h���uG�T�u��ɺ�n��n3�;&�>Z�y�o�� ��@WBg��������m��d�>�v��J Z�¸��Ӹ�1�T�c�[�q?ysm#��������’N.�_��v���YC`����C�;[(��o�7Juyed.E�˼m.�J�JQ��A%4JѢ5*,Q�֠e.�F-��Q�ڠu��B%��B)t���H��*W�ɕhr-�e��s)t��Υ(r%���(�r�k�Q�”/�B)��Ju��G%�E�|�T�W��F�JԹjEcP�”�(E�R(T(�~D��Rh�BM2���$�Q���P� ��Q�D%�ʥ(�M,D�J��M.E�Py!*���K�<����ΕjD��V��R��rՊ&’�����}������:W���:W�F��E�BT�Υ�X��B(Ԣ2�йD)���NT߷ձ���A)T^�Z�U^ �W������ao��N/�@��I�j���]���&��9?/�5���h]�i�͚����`x�����4/��4_���uޚD8�59C�Bvp[�O���tT�����$V;xIT���s:pj���9�z����’_�O�S���::��E�[wg�M=�0Rĸ���Yȥ4&뮳�i��9w�G�’l;14���0#�w���գ�m�B�/}&�r�s�a��������γ��q����tC� *�@��{��)�a��f,��lwF|G�����n(p���? �49ٚ�3�$k g(���ߠ?���U��W���?I���6.>�d�>��lc���W�$�y���ų#�HR͐Z��������5exZ’ ���;W�Y’KF=:�n�ԗIܹ�W2������5;��C#m���($k&V��2<{d5z���vg;�!�~y��u�?r��wy�����1�1���h��oJ`�bL���ί�S8���]@�=��_��f��ß�x�}`Q���ӽ�ę��)��x��[��nT�ȢW����Vk���ٸU�yL��l�=oM��c��g���۽Oc��Jk �t��B�`�”Z�π���~�i�zfA%��3 ��M���DYm��c�o�����N�Gx�3��j��@�2ҧ�˩R”wp���W�lM� �U�Lb����1Ѽpkx���T�=�u�u��$r7�C����L ��=�-�x-�ch�/� v�ɺ�p��<��Fr}�G�p��� )�4�{2�5K}kg� &�Ɓ�$�ώ� �)<�� &(���/c��z{��ï�}�¥5��H)-��.K�5�*f�CZ��b��r��?������&Y�v����Wų��Ǻx���_��|���R�e�=’�H���?�<��+�����?����e��r#�*Zp��#`�[ Z��I�RK�h�:� T�4’�d�T���3ި%”��?����D�?z�٭h�5��,�h�7�W���{,��=��V�$�����[BJʺ�T�(U�m�&><��M8Wv�gWz��y�����ઉ@N��;�T0���ȎY��=T�R�>�#���D�ј��q0+��u�+ �<0rk~ �Gp�z@�n���%���(i6��J�Je[+](�pN5�xHU�”qP��� �1Q]�}q���ټK<[�l�{�U�,���oК���9`d7RDC!y�yX�� ��w����<�ztP�Bz��p��`&7�hJRRJݴE�d��z��6%����%�*d6��W��V��t�&G��[���C�h�:c�k����{h��qm�p�0�d]�q����3�cOh����R�{�xcS���h�?E�6���a���T)�Zʦ�d�9��”٫����%�t}G~��_ݾz�L���[��ԺĞy9�5#�������ѰGv9�]����DC������[=.���W���J�# Y~ ��S�u�ѭ���d�Ԫ*�6P3���D�H���;fSN�Cv��es� fc�+���Gp”�=E��DL3�>�5ك�M�7;�5n2�>n<���B�bqO��6J��U�q�?��c@���%���e�J��Q{���؛{�]q���MS`�@����%44/�F���t~f��D;֒ؓ� ^�y!x�g>|���Bp~fX|��JJXx” ��dZ��7�M�ʮ,4��f�3Z���V?�p}�FfG���� �W��;��u��s�d���z�h�:�S�hh��q�i��Ӹ�~���Q�+��rX|Ck$��B30�~�=����qJiYJ�J�-��e�C�����rx>y#k��~b}�`���:��!������8y���k�4%x���{�H�’�86qF�W?>|Hz��3�{��ѐ)��%�3����o�M�7�AJ�e�ʦ,e7z�>P/W���T&j��J�P��W���g�Mm�S�c{p� c��68�D�w�|b��):�$i��11��6 ���n��OZS |��hV�0AM�Ȟ�(��U#��}��@-�q|�����cCX=����’�D8���5�dc����|�ggF,q�c�Yx~�� &��7>yx���i��� #8��Y0~��{=Ç�o�G�`vEݕ����d����b�����q�@9.�w�6����-�֒�-N��-*�K��Gv�co �B|L^X�1�?,�����?(�J����Hp�Q@J)�h�1�e*�DIi���.JY�p��lgb X<^��x]^’-��=��V�x&���df����,L��n�%aIX �Q���d���sΌ�!�����S%�PT��%k!=Ï�Eٵg�D�ڢԺ��W�>P!;��D��h��]mt��pQ<��’�O�S�QU�J�3���!�{�f�`g�Jb��x��8�7<��;pH���}�3���ߠ��z<��Js���V]����@x.U`����MyW�’w2O�2ڮ�_6]��8b��oFTR�۹�#�ӌ=’�F�x�={������$�<��}�A��� ��&d��;Y��oX��ף�=rLkOS�=M#4?3/}�?���/�x���3��N�F�#V����d,�UEW��nT��6P#?�t�,K��f���W�/�gRHY�d�B�,i����� �ƿJ����b��=p`gF��P��’ غ=F�/����>�d#Ptd{�E��( ����+R� �*��Ҳ��@}�xFK�b1o�� �-Arx’�-���������J0�D�%�YB���i��&�1�D�I�0�B��}�3.;��i�>U�x��A��I����>kn��l��T)Y�JK]H��6P+���ԙ�’WQ�(wp��w��[���X��c%��}:뙩��;���^�섕��`�d#N�’�o�Fxm�+-���y�)9~L’-Tu������{u����~`qhcX�|� ���6/(�]�o��������Ż���KZv}�{��qy��+ؑGDO�yA�A�:�:٘V�)�@ǥ�p]����_Q��qO���W9_��UGr�s���v;�W��Ӊ3h�` 9�pp�h��5���Aq:i�5��Y^�>��?ҋ� Z�V��9�r��0;��t^�w��aʼ!��a�{og7k���QF}�#��#J��{>��Z�+�ɯ��J�Ni�����K���3y�����{J2�A��b�:`���:h���11���ll�r���� ���L�-�Iw”�`g1��ѹ�,�y���Y�|���]���{�����8R`��Soq��C����JƄ���1&k��O�+����b�� 6����kJ~���O?����zƁｿN<���M”��ź)A��+���B4 A�J(h���o�TB�hѶ�Q��Z���%�- �D�4�DWpLV��N��D�6G�1�U��g 2�_d�v�0�o3>��}�����.x���q+//��T�!�x�W�����{�e���{�eBUg��Q=�GD6�i*Z� �g,a�a���z�U!���^��X&�d�m9��j�’ vgw����S�dg�fZj��EY~��Ree��S�lg1,7��h����4����#��TJ8�$;�;Bk�0웂�:�m�g�ئ5�p�Aq�f���H��>N�A�e�!��Ik��Y��F��^-<,�L�`”G.6���N�Z��b”�Zѹ��/���p������/ I+0���=����e��G�«5K�{��Y�a�p]��+���4�a[��CdzM���t�D��|a0��)��&D<��#��GJ��@k�m��dQ���ʶ��/0’�ĺ��{��:�A������ķk��F�{�9q���:C�F�{�p�>۽�څ!��$o�S�B a�Il.�X�@�)���D��Jl��YL��r�/�8��qR �G���#.2A��9���r��@~u1�;aP��f=���#���N#Zh���w�x�LI��]��O��/j����� ~���q�����J�5�O��!r�f�l3��Š��1��?��O�]Z�ȳ @�:w���ʊ �[O��’��v����u���#x����_]����6Pb�q¿$��GG p����Wo?^��r{�Gwi�n8yt�ߝ_��r{ry}�ٳ������D �z�’�B/���&��ON ‘_��%���’6�d�|濉6����Gߝ_����(8�<��I|��j�y�@L�h�?�k३�@�B�;I@�#���y�C�ɢ� �Ŀ��|y��ƻ#�� ��:/9,��� x^G����[�y�(���BYAo)BOpN��E g��.Xl��uA��῍�uB�P%�QG��zk�#��z���n]a�K � ��u���+Mk�An���4٘lx��>f�%� z���31�b!�3�5gDo��!�4���G�]Ip��pL�ϰ����Ȯ��}^�%>��{�|��;�~�3����Gp��=��Zr�b 3��$Ua �`o�-ߓ��G^ �M+�8�=�w���ǰ���>�l3(���!��$r�)B�i ���T����s���Kt�����q�.��6’��9×0���&?�!d����(��ׅ>��l�ƒ����&�Q�)�0�k�ω%�x��1�2�n������f уP��4@^6�6����-���=-�5��20�Z�ï�(w:����A7~^&N��`3�<���@�ύ`�̛8��sn]�������H54��Ofv�����X�ִ%�%���8�rR0��`���h�>���Q�z�1(5G��,�u�-̝lZ��{k��lZ�+�~��”��� <����}�vo��Ѧ�Nop�{�<0�$�g0�@f�M��o�a�����b�p�>>��]z��zxA��D���ڄ�T�:fH�uJk ��M|��42�)�䰧#��dc”t�qO�� R;͌#o�cj�Ǒ����)��#���P�b�_�cp�� ����{9<���vh>ɫ�����6�~��+Á��C����p��ï��wy�]�a�+xXh��) �cd����~�,����͓�ϾJf|�O��”�X7������7���aKm�x��� ٥�����y��8=y��){n�����b G�;���ٗ/_c�=�r���n�̍�Nh�x��P}w�.���J}��Sf��Ԁ{�ķ)�Jb�=��”t�/9�M<��:b���{�[�G~u=�n �#Z’?xzz”�2�ދ�s��i��C�aC���k���zc�X� F���A�^��_6��u����7����˞/��/)l�X����itF4yk”1��_^�y?z�]���(� ��y�.a��z��n�>F�vy��6 �l�:�a�q�>�’��hCY�ox��� r, �$�4���Z��ʫ�O�V��ʽjL��?ҋ� �ŠT[���Gگ�� �O�”14��{�U�Gz���|d3Q��;�9���*�����%g���P�Pj��Fhf]�|IX�W-����/�<���^XW�P=�H��̺�^�+����x�����pmSW���O>��T�Pݥ��(�9Y��%p�!5�W�v�T����ɒD6���rС��2:��K�j$k�2�`g���� ~���������5a�����Yާ��c|P���”0&�4T ��|�dc�<�������#��`��]1�X��ǽ7����q.���l�t����p��Qsm��3�qlr���)’ c�j R���{c�T�/CXG� �d{]^��t��-�lo 9?��3Ö�۵���]�w�Ei�����-:�-{#��f��~����.�R!珉N�e]��T�.���|T’������K�jG�;�� �7`�p:}^P�T�K�9k_�?:݀P�h2�;�}�3D�����`i9u�g���~e�GSgߢ�v��/��yN� 퓙�ر#,����x���#�lB ;QJ�g/�f�#Z�X��;F~�Q���’��� ,�$nP5Z���#�”ղ�-H<���$.�Gh�� �:(�l��DPK�Gg�[������_��D��P��’?,��v�X�o}”�>�h)�h��3��!�[��9Q@��AZ���M!���n U��J�j6<��%�*`�c�ǟ�5�eLW�=dwFպ�%is���ƈ�F�2z�ݦ�4�5v�ň�hdY6JVZ�:j� ���|1V�:�Ī�MX}�v�0s(;G���8��h{��4 �xH=��v�a��E=~kL�[��;Ƭ_ �h�?�}���H�a�a^����h���9)�̗z���?������W�x;���G^����yρ{�z’��)Vi���/Z�ҷ�/��9V���;��d{�_&sm�{�m||�� ��2�O@���l+{F��%J�KU��>�1�w�z��W�Ň��gz��A�8�����F���}qt3e��Ȏ兺���_�E sw�!Ŭ˧��{�ĵiqu,��/>�� ��[*z�H���ͳ���>UBM��Nd嵩sMe~FM>ILpǧ�o��j|�%�Yw;�qP{+Z8g�Lar֦�.;���ݠS騲��b��y��7�W����6|��3�̨��kj��J��O�3$��i���>�c/��}.sg������:ә���|�G��+;���@ן7w��l7c/�#g!)��d�2���O=�l�C��6.�ͷF�3���+d�vy�l��z?��2��’D�-���x��=�zΧ�dc�)�����Ly��eφ�.�O�?�9a)�΄��%1V�SE��’v� �8’�Ri�>�,��tqц-ɵ� �,~���ͽ�an�y�<��{;����w�n���iH3��aO�0��,�F+�;L’Bs���jfU$�”y���k�x ᱷ�8�������Dp��a��1��p�~�0��z�5z@ f���7k�;��m�q��㣳�F��Um��U�[�l�V���跕n[�d]�`�<&�1�����D��qR�1Z��,6��2��O�r�zH<���N��@{��`�ɄA P#�ZU��hT])U��t@�ղ��G-r�;N~�fB��5 �w�o���hO��’��c_�M���e�J���bG��`���mx�5�U�Z4c�G��iD�)�D�����҄i�S��Q� ���`#|��”U�6ʿZ�Һ�0[,$z����;��߿V�0Hj)���J��*�Z9�X���#?��mE�r�>�����[yJ���د�~N9 ϳ%�’�b�f�E�0�/�@z���#0ޥ� 0R�(ҮƮB�U�T�괆Z���?�A8_�pǾ�O��2�`P��t��b%��G�<��#����� ���jh����D�Mb� �’� +<��������ށY��j�V!26�yk,�ځ��w���=��� X<���P7����E���B�o���>����@.�6F�]։z¸�ћ�т���������ւ� �����t��π�T�0e��Vj��@�P]џ�� C���G��F���oZ%����h�’�-a�3�~����C R�.z��|���Ρ �{��॥����z���Nᣟ�{ܐ�~�!�{�T���ӏ��$���� T�;H��к�ֲ�J�~^<��ͨN�p��:�&�ǆ�^�!dЅ’49 �F@퓛7����-Қ|��O �”P�1ɦ�v~����[7�VBn�y} ~��R�#� o-+U�d�Ժ�{�%|�9*H�{�B&��”���+&�V ��W�m{�G�A,���kiZy��f��fJ�lw�IG>}3�u��Y���N{��N�A�{��nE������)�ݠ�b�FX��奣���av�!�’�k��»���4 �y��d’�����.ߓz�’�m|t��}!p��oɖ��W��:��Y�a��Z��^XF��}0ߓw{ �k ��W��� 6�#�:��9Hv��>�����g�Dd51�IN��h�����w�cK驒��9���`���9 �8?W>��`~�fdD�*|��Q ���b���KYD kD%�˞` B%���~07��cd��e���mϗe�l�g?��`a����bE��|�j:7k�mHP���f��A�A��O��M�o3-�rz�Z�囬��>���A�i���-�H1 $~����ͯ͡V=��9�CTf���sS���&�BeGaOI,Z�CGr���sl��|s���Ն-8’���n`��w`��cZzZ}va� ��]�U;ڞ}$�b9^ �ob(� 8��vᐢ0��ŷ�-�g� +l���V��pqA]g+P�Ҝ�x֍��$�����T�w�x��2��o�T����ڍg0�b��`�d5��G�_���|{�J�h���8o��/��L���%��r��5��K�uꭽ��b0 �����)��v ض�=�w�l�>}���H�5����GL�|7;�{sf7m��{�˺����cy_v9>.Ǹ����w�>��_’?�_�t|�Ez��~�]m��n��;p$B��d#t��n��F���f��!��H�5� A�o��z��{dԨ�~�=F�[�7�N �T^��*?����RT��*��U����X��P�� U�e#� ;!�&����YP��%�����뺕��ʼlD=ʩ����G9�����@.|��Y ��D��`-�h;X�B��i`l`n���$�N�^�lK�3M� �sU��ӟ�E.�ZTe��QH�L��t������ND�*Z�&�u+:����6�fSrw ���JTm�`�J奨� KQԀ�dD��2�T���6)+���)s]����R��J��C!e��m���l�MY�G�”s��ԥM75B�uމ�R�t!�z����Oe%�.�W��Ϩ�lJ!��RM���u7a#J�DWGU|/�<��RT��+�j���/KQ6�Rk*�.��Je.s���U��j�BW�!eI���M�kѨj�VtM���j*�T�����YC�S��R�J��ʏ�*�PUj#TY��e+ ١�D�6(��”U��o�_*Qw*�M�P��V4��N5VB�z��*�Oe%�.��k!U���m�(*�ZUtȩF+;!;� H������z��R�m�B�u]�./jQ�”4Ŕ�Z�Fj�n��t n{�vB��|’�BZ=*�%�Xy�f�MY���W��kz�����u��E3Q<���}hӍw����x���},��W~������4}<��8�>bϸ{�8J!2�꽟��`&kz��9�1��>���hżl��.�ݻ�d ;cif�|@rDY���Q|��gB�p�]�$��.�pa��7Ș�c����(ԅ��9�6���*M���.�aLYP�������{��~��������Ջ��z��p!����o���>�{���]��>��������ՇO�_��g���!6G�r}l<��j�3�%S�]��_�”/�⣳��d?���i�1����)8zz��”������3d�`}���F%���@pNTP*Ӻ�”�{�G�T(ͺ���J���w��f����>�v`�O����S|�h��4�>X>��v`~^����v�<��v�>�ۍTjB�G+Eߓ��k[��� �x�V$��7{M��&���d �Ʒ�ॽ~��ޑZJG:���EA�R��yAG�so�S�q�ক����x��-Cc�ȫx��{��F�X��#�e�9 �cd� ��n��=�۩��*��$��Y����~~���x��6e��Wi.G3�L!�d�Owg����6�Pk�n��12�#�l�]�4�xzv ??���.��������~�����923^&�eL��6��r�C�5e���B�~��`�^3{��їGg��7��������g�v��Բ�|����,�F�~����l���d�lY�#������]��{�/�������Y� ��3 �n�&eyM�R�݊����B�cǥ<�c�Nk�g7�OcvZK��K��) �{�ڞ/��5�gS@�����|Wlɬ��)��;��=fc���[‘9��?I�x��n��♓��]��`��#8EY;;*�b�_’��$,;��S”�x?�q�ϗǾ`E�VoH�”˄�^�䴀OЪ��D�Y0��q /譆��O��M�X��D�1���B���e�{�WqL��Kx̌�� ��)٩�g���~0��’WRC�B)�}X���� yvp��(!-����m�^��”/T?��2��B�9.|��T�Q�6q��iP�g7�A�3$���* �y*~�~�”k� y�~M�N�%���2z�%�@��e@���’אJΌݏ��ս���B����ǟ�ɵ��µEa� ���-.>��2 �����>�#qb�jYޒf{��c�X�� �֟������ZqL ���n�xz��N� �nɋ��j�ͧc�ö�Y���4���k����Oo�� -��q[7���[����_���[�D��i��c,�����`NK�d�+�l�{wx_���x������o�N����O��Q�˗����?doA�h�Wq�&v��Y�CbO��o[�D�����f����fL�
Fonte: Tecmundo