10 notícias de tecnologia para você começar o dia (4/8)

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tecmundo
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<div class="fb-comments" data-href="https://boainformacao.com.br/2020/08/10-noticias-de-tecnologia-para-voce-comecar-o-dia-4-8/" data-order-by="social" data-numposts="10" data-width="100%" style="display:block;"></div></div><style>#wpdevar_comment_2 span,#wpdevar_comment_2 iframe{width:100% !important;}</style><div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom tdi_4_d4d td_block_template_5"> <style> /* custom css */ .tdi_4_d4d.td-a-rec-img, .tdi_4_d4d .td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_4_d4d.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }.tdi_4_d4d .td-element-style{ z-index: -1; } </style><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="3097699532"></ins></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://boainformacao.com.br/author/tecmundo/">tecmundo</a></span></div> </footer> </article> <!-- /.post 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