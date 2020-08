10 notícias de tecnologia para você começar o dia (5/8)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (4). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Anonymous vaza dados de Paulo Guedes, Olavo de Carvalho e mais. Ministro teve até informações de score de crédito e renda presumida disponibilizadas na web.

2. Grande explosão em Beirute gera ‘apagão na internet’ do Líbano. Danos à rede elétrica e a equipamentos de conexão podem ser as causas da interrupção.

3. Orkut voltou? Novo site é um clone da rede social. Ao acessar o site orkut.br.com, uma mensagem alerta que a página não tem vínculo com o Google e não é a mesma que o orkut.com.

4. Novo recurso do WhatsApp ajuda a verificar se algo é Fake News. Ícone em forma de lupa surge em mensagens que são compartilhadas com muita frequência.

5. Fraude nos Correios: PF apreende R$ 3,5 milhões em investigação. A ação foi resultado da segunda fase da Operação Postal Off, que investiga um esquema de fraudes e desvios que causou R$ 94 milhões de prejuízo aos Correios.

6. Após polêmica no Windows 10, CCleaner causa problemas no Firefox. Programa de limpeza está causando problemas na versão 79.0 do Mozilla Firefox.

7. Oi vai lançar conta digital gratuita para pessoas de baixa renda. A novidade, desenvolvida em parceria com a Conta Zap, vai oferecer transferências, recargas e empréstimos, entre outros serviços e produtos.

8. O que saber antes de comprar a nova Smartband Xiaomi Mi Band 5? Novo relógio inteligente da fabricante chinesa possui novos recursos, mas é importante observar alguns detalhes antes da compra.

9. EUA quer ficar com fatia da venda do TikTok; ‘assalto descarado’. Trump topa permitir negociação do aplicativo chinês com empresa norte-americana, mas sob condições específicas.

10. Apple pode lançar iPhone 12 em 2 etapas em outubro. Novos rumores apontam mais problemas na fabricação dos celulares.