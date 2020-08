10 Startups que você precisa conhecer

Não é novidade que a internet, assim como os novos meios tecnológicos, chegou para revolucionar totalmente as nossas vidas não é verdade?

Ela se tornou a salvação de muitos diante da mudança de comportamento das pessoas. Principalmente quando estamos falando de empresas. Muitas empresas usam a internet para inovar ou até mesmo se atualizarem ao mercado.

Nós vamos ver nesse artigo, já te dando um spoiler, grandes startups, como por exemplo o ifood. A startup chegou tranquila, mas rapidamente ganhou o mercado.

No entanto, muitos comércios mais tradicionais de pessoas que são de gerações bem diferente da atual, ficam com receio de entrar nessa nova empreitada e rejeitam a oportunidade.

Vamos pegar de exemplo o setor de alimentos muitos que se registram nas diferentes plataformas de delivery passam a vender mais do que vendiam presencialmente.

Empresas de outros segmentos fora o alimentício podem fazer a mesma coisa, buscar outros meios, outras plataformas que lhe auxiliem a evoluir e expandir suas operações

Tem dado extremamente certo para muitas delas. Inclusive muitas empresas decidem entregar os imóveis que alugavam, por ver que o meio online foi mais benéfico e gratificante financeiramente para eles do que presencialmente.

Então é disso que vamos falar hoje, desse meio que tem possibilitado a muitos se adaptar diante de tempos de mudança com mais facilidade. E que busca facilitar a vida de seus usuários cada vez mais.

Para entrar nesse contexto de inovação além de muita tecnologia, vamos dar início ao nosso artigo descrevendo o são as tão famosas startups. Se você não sabe o que elas são? Fique tranquilo, agora você irá conhecer esse mundo inovador. Se você já conhece esse mundo? Fique tranquilo também, você terá a oportunidade de relembrar e quem sabe conhecer empresas com as quais você não teve a oportunidade de se deparar antes?

O que são Startups?

O termo Startup, surgiu do inglês, o mesmo é utilizado para se referir as empresas que ainda são bebês no mercado, mas que dispõem de uma enorme possibilidade de expansão.

As startups possuem a característica de negócio escalável que apresentam margens de crescimento bem mais eficientes e rápidas do que se compararmos as pequenas e médias empresas dispostas no mercado tradicional (PME).

Uma das diferenças entre uma startup e uma PME, é que as últimas chegam ao mercado somente depois de aplicar muito dinheiro e muitas dessas empresas, vão precisar de um espaço de tempo para que consigam aproveitar os benefícios do que investiu.

Me diz, quantas vezes você já presenciou alguém próximo a você abrindo um negócio? Várias, né? É sempre a mesma coisa, muitos sonham em ter o seu negócio próprio e começam a economizar para juntar dinheiro para que assim consiga abrir sua própria empresa.

No entanto, no caso das startups, é exatamente o contrário. As empresas da modalidade startup dão entrada no mercado justamente para buscar capital financeiro e usam das tecnologias digitais para expandir e encontrar cada vez mais financiamento.

Resumindo, as startups possuem quatro características principais: são jovens, escaláveis, tecnológicas e econômicas. Sobre as startups serem jovens, nós já discorremos sobre isso acima explicando as diferenças entre uma startup e as PME.

Para as startups, existem apenas dois caminhos, expandir ou fechar as portas, esse é outro diferencial entre elas e as empresas comuns que entram no mercado onde seus donos continuam injetando dinheiro mesmo quando as coisas não vão muito bem.

Sobre serem escaláveis, quer dizer que as startups são capazes de ampliar a produção e as vendas sem que isso aumente seus gastos. Desse modo, seus lucros são muito maiores e sua margem de crescimento, expande exponencialmente.

As empresas consideradas startups, não fazem essa jogada porque são menores e não possuem recursos para fazer grandes investimentos, pelo contrário, elas o fazem porque assim os lucros serão bem mais relevantes do que o das empresas comuns que possuem muitos gastos.

Sobre a sua característica tecnológica, acredito que nem precisamos falar não é mesmo? Uma das maiores marcas que diferenciam as startups das empresas comuns, é o seu foco em investir e usufruir das mais diversas tecnologias que existem.

As startups são conhecidas como empresas que prezam pela inovação e investem pesado os seus esforços, para oferecer ao mercado as ideias mais satisfatórias e inovadores que o mercado já teve a oportunidade de conhecer.

No quesito econômico, acredito que você já até saiba ou pelo menos desconfiam do que vamos falar. Esse é um destaque nas startups, porque os custos são extremamente menores se você os compara aos lucros que chegam a ser exorbitantes. Pode-se dizer que está é a principal característica das startups, permanecer com o custo baixo para que assim alcance benefícios de modo mais rápido.

E aí, prontos para entrarmos nas 10 startups que você mais precisa conhecer?

10 Startups que você precisa conhecer

Bytedance

Considerada mundialmente como a startup mais valiosa, a startup chinesa foincriada em 2012 por Zhang Yiming. Avaliada por US$ 14,8 bilhões em 2019, é conhecida por seu crescimento exponencial e pela utilização de inteligência artificial em seu processo.

Vários aplicativos e redes sociais famosos que utilizamos atualmente, utilizam a tecnologia que a empresa desenvolve, como por exemplo o TikTok que usa em sua base, tecnologias da startup.

Didi Chuxing

No ranking de startups, está é considerada a Top 2 logo atrás da startup anterior que descrevemos. Outra empresa de origem chinesa, a Didi Chuxing é conhecida como startup unicórnio que dispõe de atividades no setor de transporte e tecnologia.

Seu valor no mercado em 2019, era de US$ 56 bilhões. Muitos a assemelham a startup de origem brasileira que muitos já conhecem, a 99.

Airbnb

Está é uma startup que atualmente é conhecida e utilizada mundialmente por muitos. A empresa conta com um aplicativo no qual as pessoas podem anunciar seus imóveis para locação; conhecer as infinitas acomodações presentes no sistema; e também reservar um desses locais para a sua próxima viagem.

Fundada em 2008, nos Estados Unidos por Brian Chesky, Nathan Blecharczyk e Joe Gebbia, seu valor no mercado chegou a cerca de US$ 29 bilhões em 2019.

Wish

Outra empresa que está alcançando um status mundial, a empresa foi fundada em 2010 nos Estados Unidos.

Para você que ainda não conhece muito bem a empresa, a mesma detém uma plataforma de comércio eletrônico, que oferta aos vendedores e aos consumidores que utilizam da plataforma, maior facilidade para vender e para comprar o que deseja. A startup foi avaliada no valor de US$ 11, bilhões em 2019.

Nubank

Agora voltamos para as startups brasileiras novamente. Considerada a startup nacional mais bem avaliada, a Nubank alcançou a marca de US$ 10 bilhões no último ano.

Pioneira no que se refere a serviços financeiros online, o banco atua com contas digitais e cartões de crédito. Revolucionando o mercado em seu segmento o banco quis mostrar que o setor também pode inovar e usar as novas tecnologias para crescer.

Um exemplo disso, além da sua inovação das suas atividades financeiras ofertadas online com seu cartão de crédito sem taxas, o banco marca grande presença nas redes sociais.

iFood

Acredito que todos já ouviram falar e muitos até mesmo já utilizaram, o iFood é um aplicativo com a função de colocar em um só veículo, inúmeros restaurantes para que assim os consumidores possam escolher de maneira segura e confortável sem precisar sair de casa ou ficar ligando para verificar o cardápio do dia.

Com a ajuda da startup, os vários restaurantes que contavam com um grande problema relacionado às entregas, hoje não precisam mais se preocupar. Além de ter facilitado para os clientes que agora não precisam ir mais para a mídia em busca de um bom restaurante, ou do contato de entrega do mesmo.

No próprio aplicativo a empresa oferece os dados restaurantes e classificação de melhor e pior restaurante daquele alimento específico. Mais uma inovação disposta no setor.

Loggi

A startup apresenta uma forte presença em seu setor, dispondo serviços de entrega de documentos para empresas e de produtos direcionados a e-commerce como a entrega de comidas para restaurantes. Resumindo, podemos dizer que é um trabalho de motoboy que é oferecido online.

Gympass

Considerada uma startup unicórnio, a empresa brasileira surgiu em 2012 no estado de Minas Gerais. Integrando o setor de academias, atualmente a empresa está presente em cerca de 15 países contando com uma rede de mais de 25 mil academias credenciadas distribuídas pelo mundo.

Uma das inovações da startup, foi a possibilidade que o usuário tem de por meio de sua plataforma, escolher o pacote que deseja e dispor do acesso a academias que trabalham com natação, musculação, ioga, dentre outras modalidades que a mesma apresenta em sua plataforma.

Investidor 10

Essa startup tem revolucionado o setor de investimentos, seu objetivo é promover informações e conteúdo educacional no setor financeiro. Seu grande trunfo é tratar diretamente de conceitos e indicadores de forma a capacitar novos investidores, além de ter uma enorme base de dados com informações das empresas presente na b3.

Com Investidor10 ainda é possível verificar os rankings das empresas de acordo com indicadores fundamentalistas, facilitando a análise de investidores.

Stone Pagamentos

Outra startup nacional, a Stone foi criada em 2013 e veio ganhando o mercado desde sua criação. Com cerca de mais de 200 mil clientes disseminados em cerca de 300 cidades do Brasil.

Apesar de ser uma startup com grande presença no cenário brasileiro, existem várias outras concorrentes da empresa que também estão à procura de ganhar o mercado.

Desse modo, assim como as startups anteriores, não porque você detém de grande nome no mercado que você pode parar de inovar. Se uma startup estaciona no mercado, ela rapidamente vai ser superada.

Porque existem outras inúmeras startups por aí que estão batalhando para chegar onde outras chegaram e se as Tops de hoje não tomarem cuidado, elas podem ser superadas.

Considerações

Esteja sempre atento ao que a de novo no mercado, como um bom investidor você sabe que sempre estão surgindo possibilidades excelentes para se investir e as startups podem ser uma delas.

Como gostamos de ressaltar, estude o mercado, entenda o seu perfil como investidor, crie um plano estratégico para investir, e só depois comece a pesquisar sobre os melhores investimentos para o seu perfil.

Conte sempre conosco para tirar as suas dúvidas. Leia os nossos outros artigos e não esqueça de deixar seus comentários e as dúvidas que você possa ter.