221 oportunidades hoje (4)

As vagas de emprego em Campo Grande para hoje (4), estão disponíveis pela Funtrab. São 221 oportunidades para áreas diversas, com opções para PCDs – pessoas com deficiência.

Na listagem, portanto, há destaques para chapista de lanchonete, mecânico, estoquista, técnico em enfermagem e vendedores.

Vagas de emprego em Campo Grande: Confira!

Para aqueles que tiverem interesse em uma das oportunidades, é preciso fazer o cadastro diretamente na Funtrab.

A exigência de documentação, portanto, é a seguinte:

RG;

CPF;

Carteira de Trabalho.

A localização da Funtrab é, por conseguinte, o endereço Rua 13 de Maio, nº 2773. Para quem quiser participar da seletiva, é preciso chegar a tempo da retirada de senhas de atendimento. O horário é das 7h30 às 13h30. O atendimento, portanto, acontece sempre de segunda a sexta-feira.

Vagas disponíveis

Chapista de lanchonete;

Mecânico;

Estoquista;

Técnico de Enfermagem;

Vendedor;

Vagas para PCDs – pessoas com deficiência.

Funtrab

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) tem vínculo, por conseguinte, à Sedhast, e objetiva a integração de ações para atender aos trabalhadores e empregadores, de maneira a favorecer a inclusão social através do vínculo empregatício.

As várias ações de políticas públicas de trabalho desenvolvidas pela Funtrab atuam, desde 2007, de maneira integrada, com unificação das unidades de execução operacional e de modo a proporcionar ao empregado uma maior agilidade e qualidade de atendimento.

Para tanto, a Funtrab implantou as unidades Casas do Trabalhador em Campo Grande e em outras 31 cidades no Mato Grosso do Sul. Os serviços disponíveis, portanto, são:

Intermediação de empregos;

Habilitação ao Seguro-Desemprego;

Emissão de Carteira de Trabalho;

Apoio à geração de trabalho e renda;

Qualificação social e profissional;

Atendimento ao Trabalhador Autônomo.

