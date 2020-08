3 erros simples que podem reprovar em provas dissertativas

Provas com questões dissertativas deixam muitos estudantes apavorados. Elas exigem respostas completas em um curto espaço, com aquela ‘pitada’ de originalidade.

Por serem tão exigentes, tanto em vestibulares quanto em concursos, a margem para erros é muito grande. Costuma ser o tipo de pergunta com alto potencial eliminatório.

Mas pasmem: às vezes, os erros que fazem os candidatos reprovarem são pra lá de básicos. Preste atenção na lista a seguir para não cometer essas falhas simples.

1. Má caligrafia

Se sua caligrafia não for boa, passe a treiná-la até o dia da prova. Esse é um dos erros mais cometidos pelos estudantes, principalmente aqueles que respondem as questões dissertativas com pressa.

Às vezes sua letra nem é tão feia assim, mas como está escrevendo rápido demais, acaba fazendo um verdadeiro ‘garrancho’. Na redação do ENEM, por exemplo, isso é algo que tira vários pontos. Em fases de vestibular que têm perguntas discursivas também. Então fique de olho.

2. Fuga do tema

Alguns podem pensar que esse não é um erro simples. Mas pensemos: uma resposta que não tem nada a ver com o enunciado foi uma falta de atenção ou então uma compreensão errada do pedido da questão.

Portanto, dedique-se ao enunciado das questões dissertativas. Eles apresentarão o tema e haverá lá uma palavra-chave que determinará o que se deseja para a sua resposta. Leia com muita atenção para não responder ‘banana’ em uma pergunta que pede ‘maçã’.

3. Responder a lápis

Outro erro que, por incrível que pareça, é bem cometido por concurseiros e candidatos a vestibulares. Muitos usam o próprio espaço para resposta da questão para fazer o seu rascunho. Fazem isso a lápis e depois? Esquecem e entregam dessa forma.

Esse pode ser um dos critérios para reprovar candidatos. Já pensou acontecer isso com você em provas dissertativas?

E então, o que achou das dicas? A melhor saída para não cometer esses erros em provas com questões dissertativas é treinar bastante. Utilize modelos de anos anteriores para conhecer como está o seu desempenho.

