3 estratégias simples para dominar a leitura para estudar

A leitura para os estudos é algo que não deve ser deixado de lado. Ainda que haja vídeo-aulas, áudios, entre outras mídias, materiais escritos fazem toda a diferença na obtenção de conhecimentos, dos básicos aos complexos.

Podem ser leituras em livros físicos, e-books, PDFs, slides, enfim, são muitas as maneiras de absorver lições para estudar.

Concurseiros, vestibulandos e estudantes para o ENEM podem melhorar a leitura para os estudos com algumas dicas. Que tal conhecê-las a seguir?

Leia todo dia um pouco

Ler pelo menos uma hora todos os dias e tirar os fins de semana de folga pode ser uma boa estratégia para estudantes. Essa dinâmica tende a ser mais gerenciável para o cérebro. Aí nos outros dois dias você pode se dedicar a outras mídias para estudar. Ou então aproveitar para fazer as revisões das suas anotações do material.

Anotações sobre o que você leu

Diversas pesquisas avaliam que a leitura para estudos sozinha, sem que o leitor faça anotações e reflita sobre ela, não consegue ser assimilada pelo cérebro por muito tempo.

Pode ser difícil se lembrar de tudo o que leu, especialmente quando você tem tantas outras matérias para estudar, simulados, provas, etc.

Sendo assim, nada melhor do que ir anotando tudo enquanto faz a leitura. Primeiramente você pode apostar no marca textos e, posteriormente, passar para o papel. Esquemas e flashcards costumam ajudar muito.

Mescle com outros materiais

Conforme falamos anteriormente, estudantes atualmente não contam somente com materiais escritos. Dessa forma, além da leitura, é possível obter conhecimentos com vídeos e até podcasts – inovações do mundo moderno e globalizado, rs.

Para deixar seu cérebro sempre motivado com as leituras para os estudos, procure mesclar as mídias. Por exemplo, leia um capítulo daquele livro sobre Direito Processual. Faça as anotações necessárias.

Depois, veja um vídeo sobre a matéria para impulsionar sua atividade cerebral. Você pode até voltar a ler depois disso que sentirá uma diferença na absorção dos conteúdos.

Ler durante muito tempo pode ser tornar maçante e certamente não vai prender sua atenção total.

