3 formas para estudantes trabalharem emoções positivas

Emoções positivas não são apenas boas – elas podem mudar a sua vida. Muitas pesquisas indicam que as pessoas dão o melhor de si quando experimentam pelo menos três vezes mais sentimentos positivos do que negativos.

Por isso que são sensações primordiais para estudantes de todos os níveis. Principalmente àqueles que se preparam para provas difíceis, como vestibulares, ENEM e concursos.

Pronto para aumentar sua taxa de positividade? Veja então 3 passos para adotar na vida cotidiana:

Identifique e acompanhe suas emoções positivas.

Concentre-se em uma emoção positiva específica e aja para aumentá-la.

Use um baú de tesouro de positividade para dar um impulso.

Rastreie suas emoções positivas

Cite as emoções positivas com as quais você já está familiarizado, aquelas que você experimentou na sua vida diária. Faça uma lista. Adicione novas emoções à medida que as nota.

Agora olhe para sua lista. Pense (e escreva) quais atividades, situações ou pessoas estão envolvidas quando você tende a sentir cada emoção.

Você também pode examinar sua lista de emoções no final do dia e anotar quando sentiu diferentes emoções positivas. Você se sentiu orgulhoso por ter jogado bem no campo de futebol? Feliz quando seus amigos se lembraram do seu aniversário? Divertiu-se quando seu professor de história fez uma piada durante a aula daquele dia?

Rastrear emoções positivas nos ajuda a ter mais consciência dos sentimentos positivos que já experimentamos e das situações ou atividades que os trazem.

Aumente uma emoção positiva específica

Identifique uma emoção positiva que você deseja aumentar. Digamos que você queira sentir mais alegria. Pense em situações ou atividades que você vivenciou que o tornaram consciente de sua alegria. Escreva o máximo que puder.

Concentre-se em coisas pequenas e simples, como uma música que faz você se sentir feliz sempre que a ouve. Sempre que perceber que está sentindo alegria, considere adicionar essa situação ou atividade à sua lista.

Depois de saber o que estimula a emoção que deseja aumentar, decida como encaixar essas atividades ou outras semelhantes em sua vida cotidiana. Escolha coisas que sejam realistas o suficiente para fazer todos os dias. Você pode não conseguir caminhar na praia, mas ainda pode sentir alegria ao ouvir uma música que o lembra das férias.

Comprometa-se com uma ou mais ações diárias que aumentarão a sensação muito desejada por você.

Crie um baú de tesouro positivo

Às vezes esquecemos o caminho de volta para nos sentirmos positivos. Podemos precisar de lembranças que pode nos levar de volta a um lugar emocional mais feliz. É quando uma caixa de positividade (ou pasta) surge como algo útil.

Uma caixa de positividade é uma coleção de lembretes de experiências positivas que tivemos. Esses lembretes trazem de volta os sentimentos associados aos bons momentos de nossas vidas, nossos pontos fortes, alegrias e realizações, a diversão que tivemos, os livros ou músicas que têm significado para nós, as pessoas que são importantes para nós. É um “baú do tesouro” de positividade.

Colete coisas que o lembrem de momentos emocionais positivos em sua vida. Por exemplo:

Fotos ou outras lembranças de grandes momentos Prêmios que lembram você de uma realização Cartões ou bilhetes de pessoas especiais em sua vida Citações inspiradoras favoritas ou letras de músicas Lembranças de infância Algo que você fez ou desenhou Um presente que alguém te deu Uma foto de alguém que você admira

Coloque tudo em uma pasta, fichário ou caixa especial onde você possa encontrar facilmente. Ou faça uma colagem, pôster ou celular com os itens. O mais importante é escolher apenas itens que desencadeiem emoções positivas para você. Você pode adicionar, tirar e reorganizá-los a qualquer momento.

Quando você se sentir desanimado ou desanimado, reserve alguns minutos para examinar sua caixa do tesouro e aumentar suas emoções positivas. Navegue por ele a qualquer momento para se dar uma porção diária de positividade.

Ao trabalhar para aumentar suas emoções positivas, você pode perceber que se sente mais feliz, realizado e com mais energia. Um pequeno investimento diário de foco no positivo compensa com grandes recompensas vitalícias.

Não deixe de ler também outro artigo interessante: