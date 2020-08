4 exercícios de atenção plena para estudantes

Estar atento ajuda as pessoas a se saírem melhor em quase todas as áreas da vida, como focar nos estudos ou se sentir menos estressado. Praticar a atenção plena um pouco no dia a dia é eficiente para se tornar alguém mais concentrado em todos os sentidos.

Para ajudar você nesse quesito, há certas técnicas eficientes. A partir delas, você provavelmente descobrirá como é o funcionamento de sua mente. Ela normalmente se dispersa depois de um ou dois minutos. Isso é normal, fique tranquilo se ocorre contigo.

Por isso que o seu trabalho é trazer seu foco de volta. Com esses exercícios de atenção plena que trouxemos aqui você conseguirá administrar melhor o seu cérebro para estudar melhor e estar mais concentrados em qualquer ação em sua rotina. Confira!

1. Alimentação consciente

Você pode fazer isso com uma laranja, uma maçã ou até mesmo algo tão pequeno como uma uva passa.

Digamos que você decida comer conscientemente com uma laranja. Seu trabalho é comer a laranja aos poucos, sem pressa. Comer consciente significa realmente prestar atenção ao que você está comendo. Você pode fazer este exercício de alimentação consciente com os olhos abertos ou fechados.

Comece segurando sua laranja. Role na sua mão. Observe como se sente.

Segure a laranja perto do nariz. Qual é o cheiro? Sinta o cheiro agridoce da casca de laranja.

Se você está com os olhos abertos, observe a aparência da laranja. Preste atenção se a pele é lisa ou irregular. Se você segurá-lo com firmeza, ele fica macio?

Descasque a laranja lentamente, prestando atenção na sensação dos dedos. Observe a suculência e se o interior da laranja cheira diferente do exterior.

Está com água na boca? Vá em frente e experimente sua laranja. Observe como é a sensação na língua e nos dentes.

Observe o sabor, a textura e a suculência ao mastigar cada pedaço lentamente. Não tenha pressa enquanto mastiga, prova, cheira e sente cada mordida na laranja.

2. Respiração atenta

Com este exercício você obtém atenção plena em sua respiração. Com o tempo, esse foco ficará inconsciente. Fazer isso garante que você melhore sua saúde física e mental e garanta o poder da concentração.

Sente-se de forma confortável. Feche seus olhos.

Observe sua respiração enquanto inspira e expira normalmente. Apenas se atente à sua respiração conforme ela entra e sai. Você pode sentir o lugar onde o ar faz cócegas em suas narinas?

Entenda como a respiração entra suavemente em seu corpo. Você consegue perceber sua barriga ou tórax se mexendo enquanto respira?

Sente-se por alguns minutos, apenas prestando atenção à sua respiração suave. Veja como você pode se sentir relaxado apenas sentado, inspirando e expirando.

Quando sua mente começar a dispersar e pensar em outra coisa, retorne para a percepção de sua respiração.

3. Caminhada consciente

Este exercício de atenção plena tem objetivo de mostrar como seu corpo se move enquanto caminha lentamente.

Para começar, levante um pé e dê um passo à frente, em câmera lenta. Preste atenção em como você mantém o equilíbrio naturalmente.

Agora caminhe em câmera lenta, passo a passo. Observe como seus braços, pernas e pés se movem.

Atente-se em como seus joelhos se dobram e se endireitam, enquanto você levanta um pé e depois o outro, de forma suave e lenta.

Inspire e expire, no ritmo de seus passos. Veja se consegue manter sua concentração em caminhar lentamente, passo a passo, enquanto relaxa e respira.

Sempre que sua mente divagar, guie-a suavemente de volta ao seu movimento em câmera lenta.

Continue respirando, inspirando e expirando, enquanto gosta de se mover em câmera lenta.

4. Palavra Consciente

Pense em uma palavra que pareça calma ou reconfortante. Pode ser uma palavra como “paz” ou “amor” ou “paz” ou “floco de neve” ou “luz do sol” ou “hum” ou “calma”.

Pense a palavra para você. Diga silenciosamente e lentamente em sua mente. Diga sua palavra a si mesmo a cada respiração, inspirando e expirando. Mantenha sua atenção plena na palavra que você diz.

Quando sua mente divagar, volte a atentar-se para a palavra e continue dizendo-a suave e lentamente enquanto relaxa e respira.

Você pode fazer isso por um minuto inteiro? Você pode fazer isso por 5 minutos?

E então, gostou das dicas? Certamente seguindo-as você ficará mais concentrado em tarefas diárias, nos estudos, nas provas, las leituras de livros, dirigindo seu carro, entre tantos outros âmbitos.