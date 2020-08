40 citações famosas positivas para motivar estudantes

Estudantes precisam de positividade antes, durante e depois da preparação para suas metas. Boas vibrações são capazes de motivá-los a estudar mais e alcançarem seu verdadeiro potencial.

O conhecido ‘mindset’ construtivo pode beneficiar o aprendizado. Vale para quem está estudando para vestibulares, concursos ou para o ENEM, por exemplo.

Veja então + de 40 citações motivadoras

“Nós somos nossas escolhas”.

– Jean-Paul Sartre

“O fracasso é a chave do sucesso; cada erro nos ensina algo. ”

– Morihei Ueshiba

“É maravilhoso que ninguém precise esperar um único momento antes de começar a melhorar o mundo.”

– Anne Frank, O Diário de Anne Frank

“Eu nunca sonhei com sucesso. Eu trabalhei para isso.

– Estee Lauder

“Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido.”

– George Eliot

“O especialista em qualquer coisa já foi um iniciante.”

– Helen Hayes

“Devemos acreditar que somos dotados para alguma coisa, e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada.”

– Marie Curie

“Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser.”

– William Shakespeare

“Se preocupe com o que as outras pessoas pensam, e você sempre será seu prisioneiro.”

– Lao Tzu

“O maior perigo para a maioria de nós não é que nosso objetivo seja muito alto e o perdemos, mas que seja muito baixo e o alcancemos.”

– Michelangelo

“As dificuldades muitas vezes preparam as pessoas comuns para um destino extraordinário.”

– CS Lewis

“Coragem é estar morrendo de medo, mas selando-se de qualquer maneira.”

– John Wayne

“Se você caiu ontem, levante-se hoje.”

– HG Wells

“Seja quem você é e diga o que você sente, porque aqueles que importam não importam e aqueles que importam não importam.”

– Dr. Seuss

“Se eu vi mais longe do que os outros, é por estar sobre os ombros de gigantes.”

– Isaac Newton

“O fracasso é sucesso se aprendermos com ele.”

– Malcolm Forbes

“A experiência é a professora de todas as coisas.”

– Júlio César

“O mundo está cheio de coisas mágicas, esperando pacientemente que nossos sentidos se tornem mais nítidos.”

– WB Yeats

“Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo.”

– Mark Twain

Pensa que acabou? Veja mais citações inspiradoras

“Atribuo meu sucesso a isso: nunca dei ou aceitei qualquer desculpa.”

– Florence Nightingale

“Duas estradas divergiam em uma floresta, e eu – eu peguei a menos percorrida, e isso fez toda a diferença.”

– Robert Frost, The Road Not Taken

“Os caminhos são feitos caminhando.”

– Franz Kafka

“Quer você pense que pode ou não, você está certo.”

– Henry Ford

“De erro em erro, descobre-se toda a verdade.”

– Sigmund Freud

“Criatividade requer coragem.”

– Henri Matisse

“Seja você mesmo; Todos os outros já foram levados.”

– Oscar Wilde

“Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo.”

– Albert Einstein

“Nossas vidas começam a terminar no dia em que ficamos em silêncio sobre coisas importantes.”

– Martin Luther King Júnior.

“O fracasso não é importante. É preciso coragem para fazer papel de bobo. ”

– Charlie Chaplin

“O sucesso é caminhar de fracasso em fracasso, sem perda de entusiasmo.”

– Winston Churchill

“Sonhos e dedicação são uma combinação poderosa.”

– William Longgood

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.”

– Confucius

Só mais algumas citações perfeitas para estudantes

“A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. ”

– O Buda

“Eu não falhei. Acabei de encontrar 10.000 maneiras que não funcionam. ”

– Thomas Edison

“Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida.”

– Sócrates

“Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade – se tivermos a coragem de persegui-los.”

– Walt Disney

“Seja a mudança que você quer ver no mundo.”

– Mahatma Gandhi

“Você nunca encontrará tempo para nada. Se você quer tempo, deve fazê-lo.

– Charles Buxton

“Não é que eu seja tão inteligente, é só que fico com os problemas por mais tempo.”

– Albert Einstein

“Acredite que você pode, e você está no meio do caminho.”

– Theodore Roosevelt

“Muitos dos fracassos da vida são pessoas que não perceberam o quão perto estavam do sucesso quando desistiram.”

– Thomas Edison

“O sucesso não é acidental. É trabalho árduo, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer ”.

– Pelé

“Todas as coisas são difíceis antes de serem fáceis.”

– Thomas Fuller

E então, o que achou de nossa seleção de citações motivadoras para estudantes?

Leia também outro artigo interessante: