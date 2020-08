5 dicas de estudo para obter sucesso no vestibular

O ano do vestibular causa muita ansiedade nos jovens. É comum, desse modo, a busca de técnicas perfeitas de estudos ou de fórmulas prontas para passar no vestibular. Contudo, isso não existe.

Os estudos são o único meio de obter sucesso no vestibular. No entanto, o estudo para qualquer tipo de exame deve ser feito de forma organizada e atenciosa. Nesse sentido, pensamos em 5 dicas que poderão te ajudar a obter sucesso no vestibular. Confira!

Identifique seu estilo de estudo

O primeiro passo para garantir que você irá obter sucesso no vestibular através dos estudos é identificar como seu aprendizado funciona. Ou seja, você precisa descobrir qual é a melhor forma de aprender para você, se em grupo ou sozinho, lendo ou ouvindo e assim por diante. Sabendo isso poderá investir na maneira mais eficaz de estudo para você. Lembre-se de que cada um tem o seu próprio processo de aprendizagem.

Saiba quais são suas dificuldades

Ademais, é preciso também saber quais são as suas maiores dificuldades para focar nelas. Você deve observar em quais disciplinas se concentram as suas carências. Assim, saberá no que precisa focar durante seus estudos para garantir que vai mandar bem em todas as matérias do vestibular.

Leia, escreva e explique

Outra dica fundamental é não restringir os estudos à leitura e à resolução de questões objetivas. É preciso escrever enquanto estuda para facilitar a fixação do assunto em sua memória, então não deixe de colocar tudo em suas palavras através de resumos. Além disso, sempre explique para si mesmo ou para outra pessoa disposta a ouvir o assunto que você acabou de estudar. Isso pode te ajudar a perceber se entendeu bem o tema.

Explore novas técnicas de estudo

É imprescindível não manter apenas uma técnica de estudo, pois este pode se tornar desinteressante e enfadonho. Então, busque inovar, pesquise novas técnicas de estudo, como flash cards, mapas mentais e revisão espaçada, e tente usá-las no seu cotidiano de estudos.

Tenha um grupo de apoio

Por fim, estabeleça uma rede de apoio para tirar dúvidas, trocar materiais, compartilhar possíveis sentimentos que possam surgir do período preparatório para os exames. Para isso, você pode criar um grupo de estudo com outros vestibulandos, por exemplo. Além disso, você pode procurar professores ou ex-professores para te ajudarem nisso, caso esteja estudando sozinho.

